Bongbong camp may nais 'linawin' sa PET decision; VP Leni balik-trabaho na

MAYNILA – Hindi pa tapos ang laban. Ito ang iginiit ng kampo ni dating senador Ferdinand "Bongbong" Marcos, Jr. matapos ibasura ng Korte Suprema, na nagtipon bilang Presidential Electoral Tribunal (PET), ang kanyang election protest laban kay Vice President Leni Robredo.

Una nang sinabi ng tagapagsalita ni Marcos na si Vic Rodriguez na ang second cause of action lang ang na-dismiss na tungkol sa manual recount ng mga balota at hindi ang third cause of action na pinapawalang-bisa ang mga boto sa 3 probinsiya sa Mindanao dahil sa umano’y terorismo at dayaan.

Agad nilinaw ng Supreme Court (SC) na buong election protest ang ibinasura.

Pero ayon kay Rodriguez nitong Miyerkoles, may kailangan pa silang klaruhin sa hukuman.

"We want to be clarified as well whether the election protest was used in its generic or general sense or it was used in its strict legal sense that pertains only to manual recount. But there’s no doubt about it, we’re not disputing the 15-0 unanimous vote on the dismissal of the election protest," sabi ni Rodriguez.

Ayaw munang magkomento ni Rodriguez sa dahilan ng pagkakabasura ng election protest hangga’t hindi nakatatanggap ng opisyal na kopya ng desisyon.

Pero giit niya, hindi sakop ng Rule 65 ng PET rules ang kanilang third cause of action.

Sa ilalim ng Rule 65, maaaring ibasura ang election protest kapag hindi maipakita sa tatlong pilot provinces na may substantial recovery o sapat na dagdag na boto para mahabol ang kalamangan.

Ayon sa source ng ABS-CBN News, ito ang isa sa mga dahilan ng pagkakabasura ng kaso ni Marcos dahil lumabas na lumawak pa ng 15,000 boto ang lamang ni Robredo sa isinagawang recount sa Camarines Sur, Iloilo, at Negros Oriental.

"The 2010 PET rules of procedure does not stop on Rule 65. A careful and more cerebral reading of Rule 65 would tell you that Rule 65 applies and exclusively to manual recount and judicial revision," sabi ni Rodriguez.

Kinontra ito ng abogado ni Robredo.

"Hindi naman po unique ang rule na 'to eh. This has been applied in other election protest cases pending before the Commission on Elections, sa HRET, and even Senate Electoral Tribunal... Kinakailangan mapatunayan agad ng protestant o naghahamon na nagkaroon ng dayaan para rin matapos na rin 'yung questions or doubts sa legitimacy of the victory of the proclaimed winner," sabi ni Beng Sardillo.

Isa pang punto ni Rodriguez, kapag daw natuloy sa third cause of action, mas madaling maisantabi ang halos 500,000 botong nakalap ni Robredo sa Lanao del Sur, Basilan at Maguindanao.

"I-set aside, i-declare null and void 'yung resulta at magiging madali sana kasi meron nang naunang findings ng Comelec at 'yung findings ng Comelec ay conclusive."

Ang tinutukoy ni Rodriguez ay ang kaso ni dating Sulu Governor Abdusakur Tan laban sa ngayo’y Deputy House Speaker Mujiv Hataman para sa pagka-ARMM governor.

Pero mismong Comelec ang nagsabi sa PET, isang Comelec department lang ang nagsabi nito at hindi nasilip ng Comelec division o ng Comelec en banc.

Anuman ang magiging kahihinatnan, sabi ni Rodriguez, iaapela nila ang kaso ni Marcos.

Pero ngayon pa lang, kinumpirma ni Rodriguez na tatakbo si Marcos sa susunod na halalan.

Ang pagtakbo sa eleksiyon ay maituturing na pag-abandona sa isang election protest.

"He will definitely be running for 2022," ani Rodriguez,

Si Robredo naman, ayaw muna itong isipin.

"Parang gusto ko munang namnamin 'yung araw na ito. Almost five years din naming hinintay… Parang immersed pa kasi kami sa pang-araw-araw na pagtugon sa mga pangangailangan ng ating, 'yung mga naapektuhan ng pandemya. Pakiramdam ko parang kasalanan na politika na 'yung isipin ko," ani Robredo

Sa ngayon, uunahin niya raw muna ang trabaho.