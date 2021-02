Bayad-pinsala sagot ng gobyerno sakaling may side effect ang COVID-19 vaccine

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Naisumite na ng Pilipinas sa COVAX Facility ng World Health Organization ang pinirmahan nilang indemnification clause, na rekisito ng Pfizer at Astrazeneca bago maitakda ang petsa ng pagdating ng bakuna sa bansa.

Hinihintay pa kung aaprubahan ito ng vaccine manufacturers, pero nananatiling positibo si vaccine czar Carlito Galvez Jr. na maaaprubahan ito.

"Maganda po 'yung pag-uusap namin kahapon. Nakikita natin na 'yung atin pong pag-uusap ay mayroon pong patutunguhan," ani Gakvez.

Pinoproteksiyunan ng kasunduan ang vaccine manufacturers mula sa pananagutan sakaling may makaranas ng adverse, o negatibong side effects mula sa COVID-19 vaccines. Sa ilalim nito, ang gobyerno ang sasalo sa mga pananagutan.

Ayon kay Galvez, ang lahat ng COVID-19 vaccine manufacturers ay humihingi ng ganitong garantiya.

Hindi pa kasi rehistrado ang mga ganitong bakuna at binibigyan lang ng emergency use authorization (EUA) para magamit sa gitna ng public health emergency na dulot ng COVID-19.

"They just want the assurance because of the reason na nalaman nila na nagkaroon ng [habla] dito sa Dengvaxia," ani Galvez.

Dagdag ni National Task Force Against COVID-19 deputy chief implementer Vince Dizon: "Pati financial obligation ng pagpapagamot kung magkakaroon ng adverse effect ay sasaluhin ng national government at hindi magiging liable o hindi sasagutin ng vaccine manufacturer."

Pirma na lang ng vaccine manufacturers ang kulang sa indemnification agreement para sa paunang delivery ng COVID-19 vaccines sa ilalim ng COVAX facility.

Pero mahalaga pa rin umanong maisabatas ang panukalang naglalaan ng pondo para sa compensation ng mga makakaranas ng adverse effect sa COVID-19 vaccines.

"Mayroon mga agam-agam ang mga manufacturer kaya sinasabi natin sa mga mahal na senador at sa mahal na Pangulo na kailangan na magkaroon ng indemnification law para magkaroon ng immunity para magkaroon ng proteksiyon ang ating mga DOH personnel at manufacturer from any possible lawsuit, considering that 'yung pagpunta po ng vaccine dito ay under clinical trial number 3 or emergency use authorization only," ani Galvez.

Samantala, target ng Senado na maratipikahan ang panukalang COVID-19 vaccine indemnification bill sa Lunes.

Aabot sa 117,000 doses ng Pfizer vaccines sa ilalim ng COVAX facility ang inaasahang darating sa Pilipinas sa kalagitnaan ng Pebrero, pero naantala ito dahil sa indemnification requirement.

Sa ngayon, wala pa ring nakatakdang petsa kung kailan aarangkada ang delivery, pero kampante ang anti-COVID-19 task force na darating ang unang batch ng mga bakuna ngayong Pebrero.

Nagsumite na rin ang gobyerno ng hiling sa COVAC para sa dagdag na 2.3 milyong doses ng COVID-19 vaccines.

— Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News