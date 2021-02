Batangas puspusan ang paghahanda sakaling pumutok ang Taal

Taal Volcano. Ryan Evangelista, ABS-CBN News/File

Puspusan na ang ginagawang paghahanda ng lalawigan ng Batangas sakaling pumutok muli ang Bulkang Taal.

Sakaling "worst case scenario" ang mangyari gaya noong nakaraang taon, tinatayang aabot sa 300,000 na residente ng lalawigan ang ililikas, ayon kay Lito Castro, head ng Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office.

Dadalhin umano ang mga residente sa mga malalayong bayan ng Batangas at mga kalapit na probinsiya.

"Ang ibang kapitbahay nating lalawigan sa Calabarzon... they are willing to accommodate evacuees," ani Castro.

Bagaman sa pagtataya naman ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology (Phivolcs), hindi tulad noong nakaraang taon ang magiging epekto ng aktibidad ng bulkan.

Ayon kay Phivolcs Director Renato Solidum, sa nakalipas na 24 na oras, 69 tremors na ang naitala nila sa Taal, mas mababa kompara sa 98 na naitala noong nakaraang araw.

Ang mga pagyanig ay dahil sa hydrothermal activity, kung saan umaakyat ang gas sa ilalim ng magma, na nagpapainit sa tubig sa ilalim ng Taal Volcano Island, ani Solidum.

"Tumataas po ang posibilidad na magkaroon ng phreatic eruption o explosion tulad po noong January 12, 2020 activity ng Taal Volcano," ani Solidum.

Nauna nang pinalikas noong Martes ang mga nakatira sa Taal Volcano Island.

Sa bayan ng Agoncillo, na pasok sa 14-kilometer danger zone ng bulkan, ikinasa na rin ng lokal na pamahalaan ang evacuation plan.

Nasa higit 46,000 ang populasyon ng Agoncillo na ililikas kung kakailanganin. Dadalhin sila sa mga bayan ng Balayan, Calatagan, at San Luis, at sa Batangas City.

Tukoy na rin ang pick-up points ng bawat barangay sa Agoncillo.

"Kapag pumatak po ito sa Alert Level 2, kailangan na po umalis lahat," ani Agoncillo Mayor Daniel Reyes.

Nakatakdang magkaroon ng evacuation drill ang Agoncillo para masanay ang mga tao sa paglikas sakaling lumala pa ang sitwasyong ipinapakita ng bulkan.

Sa bayan ng Talisay, maagang nagtungo ang mga mangingisda sa mga fish cage sa may Taal Volcano Island.

Agad sumunod sa kanila ang mga taga-Philippine Coast Guard at pulis, at pinagsabihan ang mga mangingisda na kailangan agad bumalik sa mainland matapos magpakain ng isda.

-- Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News

