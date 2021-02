Bangkay ng magsasaka isinilid sa sako, itinapon sa tabing-sapa sa Cagayan

AMULUNG, Cagayan – Isang bangkay ng magsasaka na nakasilid sa loob ng sako ang natagpuan sa bayan na ito noong Martes ng tanghali.

Nakita ang sako sa gilid ng sapa sa Barangay Marobbob.

Ayon kay Police Maj. Osmundo Mamamao, hepe ng Amulung police, isang magsasaka sa lugar ang unang nakadiskubre sa bangkay dahil sa umaalingasaw na masangsang nitong amoy.

Nakitaan din ng sugat sa ulo ang bangkay na pinaniniwalaang resulta ng pananaga.

"Matagal nang patay kasi almost ma-decompose na 'yung bangkay. Ang indication ay hindi doon naganap 'yung pananaga, kundi doon lang nila tinapon 'yung pinatay na tao," ani Mamamao.

Nakilala ang biktima na si Wilfredo Balance, 56, magsasaka at residente ng Barangay Santa Barbara sa katabing bayan ng Iguig.

Pebrero 7 nang huli umanong nakitang buhay ang biktima na nagpunta sa kaniyang pastulan.

Sa imbestigasyon pa ng pulis, may kaalitan umano sa lupa ang biktima.

"Naka-blotter na sa barangay ito and supposed to be for confrontation sana sila... Nasabi nu'ng biktima na kapag may mangyari sa kaniya na masama, ito ang mga tao na mananagot," ani Mamamao.

Sa ngayon, may mga person of interest nang iniimbestigahan ang awtoridad na posibleng nasa likod ng pagpatay sa biktima.

Isinailalim na rin sa awtopsiya ang bangkay, bago ito ibinigay sa kaniyang pamilya.

–Ulat ni Harris Julio