Gateway Mall sa Quezon City noong Pebrero 3, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

Araw-araw bumibiyahe si Ghie Bautista mula Bulacan para pumasok sa trabaho sa Quezon City.

Sa kaniyang obserbasyon, napapanatili naman ang physical distancing sa mga bus kaya kampante siya sa pag-commute.

Pero ibang usapan na umano kapag nawala ang restriction sa kapasidad ng mga sasakyan, oras na ibaba sa pinakamaluwag na Alert Level 1 ang National Capital Region (NCR).

"Nakaka-worry kasi baka bumalik 'yong dating siksikan sa bus," ani Bautista.

Pero may iba namang gaya ng vendor na si Juvi Llansasa na hindi na makapaghintay na mag-Alert Level 1 ang NCR dahil dagdag-kabuhayan aniya ito.

"Maglagay na lang tayo ng mask... maghugas ng kamay," ani Llansasa.

Iginiit ng molecular biologist na si Fr. Nicanor Austriaco na hindi dapat ipag-alala ang posibleng pagluwag ng COVID-19 restrictions, sa harap na rin ng pagbaba ng mga kaso.

"The move to low-risk tells us that there is much less chance now of you getting sick especially if you are vaccinated and boosted," ani Austriaco.

Watch more on iWantTFC

Pero nagpaalala si Austriaco na dapat pa ring mag-ingat ang publiko dahil nariyan pa rin ang banta ng COVID-19.

"What we hope is that the emergency, the crisis part of the pandemic will slowly move behind us," aniya.

Noong Martes, sinabi ng Department of Health na maituturing na ulit "low risk" sa COVID-19 ang Pilipinas.

Sa Quezon City, na laging may pinakamaraming bagong kaso ng COVID sa mga nagdaang buwan, maraming barangay na ang walang naitatalang nagkakasakit.

Tuloy-tuloy din ang pagbaba ng positivity rate, o bilang ng mga nagpopositibo sa mga nagpapa-test, sa NCR at Calabarzon region.

Para sa infectious disease specialist na si Dr. Rontgene Solante, mas "aware" na ang mga Pilipino sa kahalagahan ng pagsunod sa health protocols.

"Noong una pasaway tayong mga Pilipino about the health protocol. But when we experienced the surge last year in June and July, then early part of November... there was really more awareness on the health protocol," ani Solante.

Sang-ayon naman si Dr. Ted Herbosa, adviser ng National Task Force Against COVID-19, sa naunang pahayag ni vaccine czar Carlito Galvez na baka sa katapusan ng 2022 ay alisin na ang polisiyang pagsusuot ng face mask.

"Naiintindihan ko 'yong polisiya na by the 4th quarter kasi by that time, kung 90 million Filipinos are already fully vaccinated, that’s around 90 percent ng ating populasyon," ani Herbosa.

—Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News