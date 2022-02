Ayon sa BOC, nadiskubre ang mga exotic hayop at halaman nang inspeksyunin sa logistics warehouse ang import shipment mula Thailand. Retrato mula sa Bureau of Customs.

MAYNILA - Nasa P3.5 milyong halaga ng mga isda, maliliit na pagong, palaka, at halamang pandagat ang kinumpiska ng mga tauhan ng Bureau of Customs (BOC) sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA) sa Pasay City noong nakaraang Huwebes.

Ayon sa BOC, nadiskubre ang mga exotic na hayop at halaman nang inspeksyunin sa logistics warehouse ang import shipment mula Thailand.

Nakapangalan ito sa isang tindahan ng aquatic fish, pets, plants at supplies sa Quezon CIty.

Naimbentaryo ang 180 albino soft-shelled turtles, 120 pacman frogs, at 38,188 na mga isda.

Kabilang din sa nasamsam ang 718 anubias plants at 260 microsorium plants.

Sabi ng Bureau of Customs, hindi kasama sa permit to import ng kompanya ang mga nasamsam na hayop at halaman, at hindi nito idineklara.

Tinatayang naghakakahalaga ang mga ito ng P3.5 milyon.

Ayon sa BOC, may paglabag ang kompanya sa ilalim ng Customs Modernization and Tariff Act.

Sa ilalim ng batas, maaaring patawan ang mapatutunayang isinadya ang maling deklarasyon ng 500 percent surcharge ng singil na duty at tax.

Hindi pa kasama rito ang posibleng pagkulong at multa kung makasuhan ng unlawful importation.

