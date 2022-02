Nahulog sa bangin ang isang jeep sa may Pagbilao, Quezon, Pebrero 16, 2022. Quezon police

Labing-anim na tao ang sugatan matapos mahulog sa bangin ang sinasakyan nilang jeep sa Pagbilao, Quezon ngayong Miyerkoles.

Bandang alas-2 ng madaling araw nang mahulog ang jeep sa may banging may lalim na higit 200 metro sa may Bitukang Manok o Old Zigzag Road sa Barangay Silangang Malicboy.

Naitakbo ng rescue team sa Quezon Medical Center ang mga nasugatan, na kabilang ang ilang bata.

Watch more on iWantTFC

Inabot ng pasado alas-6 ng umaga bago ma-rescue lahat ng biktima.

Ayon sa imbestigador ng aksidente, nawalan ng preno ang jeep habang binabagtas ang pababang bahagi ng Bitukang Manok, hanggang sa bumangga na sa bakod ng kalsada at dire-diretsong nahulog sa bangin.

Galing sa kasal sa San Jose, Camarines Sur ang mga biktima at pauwi na sana sa Dasmariñas, Cavite.

Pinag-aaralan pa kung kakasuhan ang naturang driver.

— Ulat ni Dennis Datu, ABS-CBN News