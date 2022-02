Watch more on iWantTFC

Pinagbabaklas ngayong Miyerkoles ng Commission on Elections (Comelec) ang mga campaign poster ng mga kandidato na sobra sa laki o nakapaskil sa maling lugar.

Katuwang ng Comelec ang Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) sa pagsasagawa ng "Operation Baklas" sa buong National Capital Region.

Kasamang natanggal ang election paraphernalia ng isang tandem sa pagkapangulo at pangalawang pangulo, na lagpas sa itinakdang sukat.

Nasa 2 by 3 feet lang kasi ang pinakamalaking poster na pinapayagan ng Comelec, kahit sa mga private property gaya ng mga bahay.

Sa Sampaloc, Maynila, maraming natanggal na poster dahil hindi nakakabit sa designated area.

"Pinadalhan na po namin ng notice 'yong mga kandidato at 'pag hindi nila tinanggal, 'yong batas natin, pine-presume na sila nagkabit noon," sabi ni Gregorio Bonifacio, election officer sa Comelec Manila 3rd District.

"That's why pinapadalhan ng notice ang mga kandidato na kung maaari ay tanggalin nila ito dahil ito ay illegal campaign materials," aniya.

Itinago sa MMDA ang mga nakumpiskang poster at hindi ito ibabalik sa mga kandidato dahil puwede itong magamit na ebidensiya sa pagsasampa ng election offense.

Voter education

Kasabay nito, pinapalakas din ng Comelec ang voter education sa bansa kaya lumagda sila ngayong Miyerkoles ng kasunduan kasama ang Vote Pilipinas.

Inilunsad nila ang #BumotoKa campaign, na layong mapadali ang access sa impormasyon at mahikayat ang mas maraming tao na bumoto sa Mayo 9.

Sa press conference, tiniyak ng komisyon sa publiko na kahit nagkaroon ng gulo sa loob ng komisyon noong nagdaang linggo, mapagkakatiwalaan pa rin ang halalan.

"We will show them that the 2022 elections is the kind of elections Filipinos deserve," ani Comelec Spokesperson James Jimenez.

Isinantabi naman ni Commissioner Aimee Ferolino ang sigalot nila ni dating Commissioner Rowena Guanzon at sinabing walang kinikilingan ang halalan.

Ito'y matapos siyang maglabas ng resolusyon na nagdi-dismiss ng mga disqualification case laban kay presidential candidate Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr.

"The rough patch or the minor issue will not affect the credibility of the commission as a whole," ani Ferolino.

Tinitingnan din umano ng Comelec kung puwede nilang luwagan ang guidelines sa pangangampanya.

Nagpaalala naman ang komisyon sa mga kandidato na huwag lumabag sa health protocols laban sa COVID-19.

Hinimok naman ng Anti-Money Laundering Council ang mga bangko na bantayan ang posibleng pagbili ng boto gamit ang mga e-wallet.

— Ulat nina Jervis Manahan, Anna Cerezo at Lady Vicencio, ABS-CBN News