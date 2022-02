Kuha ng Tugbok District Police Station

Patay ang isang family driver sa Davao City matapos siya umano hampasin sa ulo ng brick cement at putulan ng ari ng kaniyang amo sa Davao City noong Lunes.

Ayon kay Pol. Lt. Jeffrey Bangcas, deputy commander ng Tugbok Police Station, alas 6:40 ng gabi nang dumating ang biktima na si Danilo Aranzo, 51, sa bahay ng kaniyang mga amo sa Barangay Tacunan, Tugbok District kasama ang asawa ng suspek.

Pagpasok ng bahay ay bigla nalang hinampas ng suspek na si Alexander Taclucop, 51, ang biktima sa ulo gamit ang isang brick cement.

Nang mawalan ng malay si Aranzo, itinali ang mga kamay niya at pinutulan siya ng ari gamit ang kutsilyo.

Agad dinala sa Southern Philippines Medical Center ang biktima pero binawian din ito ng buhay.

Narekober sa crime scene ang kutsilyo na may 20.5 cm ang haba at ang brick cement na may isang kilo ang bigat.

Naaresto ang suspek at nakasuhan na ng kasong murder.

— Ulat ni Cheche Diabordo

