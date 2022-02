Inaresto ng pulisya ang 2 Korean na lalaki na wanted ng Interpol sa Angeles City, Pampanga, Lunes ng gabi.

Ayon sa Angeles City Police Office, hinuli ang isang 37 anyos at isang 38 anyos sa loob ng isang mall sa Clark sa pakikipag-ugnayan ng consular officer ng South Korean embassy at sa bisa ng warrant of arrest.

Wanted umano sila ng Interpol at nasa ilalim ng "red notice" ng ahensiya dahil sa kasong fraud.

Nasa kustodiya na umano sila ng Bureau of Immigration-Fugitive Search Unit. — Ulat ni Gracie Rutao

