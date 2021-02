Pilipinas isinumite na sa COVAX ang plano sa 'bayad-pinsala'

Watch more in iWantTFC



MAYNILA – Pirmado na ng Pilipinas ang panukalang indemnification agreement ng COVAX facility, na kailangan bago mai-deliver ang unang batch ng bakuna sa COVID-19 sa ilalim ng inisyatibo ng World Health Organization.

Nasa 117,000 doses ng Pfizer vaccine sa pamamagitan ng COVAX facility ang inaasahan sanang dumating sa Pilipinas kalagitnaan ng Pebrero.

Pero dahil sa requirement ng Pfizer na magbigay ang Pilipinas ng indemnification o bayad-pinsala sa mga magkakaroon ng adverse o masamang epekto sa bakuna, naantala ang dating nito.

"Napirmahan na po namin nina Sec. Duque at saka ni Sec. Dominguez yung proposed COVAX indemnification agreement. Yung bola po nasa kanila ngayon. 'Yun na po ang ating indemnification agreement ay napag-agree-han na atin pong isumite sa COVAX," sabi ni vaccine czar Carlito Galvez.

Kung magkakasundo sa indemnification agreement, ayon kay Galvez, wala nang hadlang sa pagdating ng mga bakuna.

Pero dapat din umanong sertipikahan bilang urgent ang panukalang batas na magbibigay kompensasyon sa mga makararanas ng adverse effect mula sa COVID-19 vaccines.

Nasa committee level pa lang ito sa Senado.

Nasa P500 milyon ang panukalang COVID-19 vaccine indemnification fund ng Department of Finance.

Aminado naman si Galvez na posibleng mananatiling pahirapan sa suplay ng bakuna hanggang sa unang kalahati ng taon pero inaasahan pa rin niyang may darating na 1 hanggang 3 milyong doses ng bakuna sa loob ng unang 3 buwang ng 2021.

"First quarter or second quarter magkakahirapan pa rin tayo dahil kasi 'yong karamihan ng mga western vaccine ay ginagamit po ng mga taga-Europe at saka ng Amerika po."