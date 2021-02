P4.9-M halaga ng ecstasy, nasabat sa Maynila

MAYNILA - Mahigit 2,000 tableta ng party drugs na ecstasy ang kumpiskado sa mula sa isang lalaki sa Maynila.

Nakapaloob ito sa isang kahon na naglalaman ng mga tuwalya.

Isang 26 anyos na lalaki na residente sa Port Area, sa Maynila ang nagclaim ng package sa Manila Central Post Office.

Mga damit pambata at pambabae at isang pares ng sapatos sng makadeklaramg laman ng kahon na nagmula sa Netherlands.

Sa pagtutulungan ng Bureau of Customs Port of NAIA, Philippine Drug Enforcement Agency, at NAIA Inter-Agency Drug Interdiction Task Group, ikinasa ang controlled delivery operations para lumutang ang kukuha ng padala.

Abot sa P4.9 milyon ang halaga ng nasabat na ecstasy.

Nadiskubre ito sa tulong ng K-9 units dahil isiniksik ang mga pakete sa paligid ng kahon.

Iniimbestigahan pa kung para kanino ang package na may consignee na residente ng Malate, Maynila.

Nasa kustodiya na ng PDEA ang lalaking kumuha ng padala at kakasuhan ng paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act at Customs Modernization and Tariff Act.

