Mga simbahan naglatag ng health protocols para sa Ash Wednesday

Makikitang sumusunod ang mga deboto sa physical distancing sa labas ng Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church sa Maynila noong Hunyo 5, 2020. Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA — Naglatag ng health protocols kontra COVID-19 ang mga simbahan para sa paggunita ng Ash Wednesday, na hudyat ng pagsisimula ng Kuwaresma para sa mga Katoliko.

Sa Minor Basilica of the Black Nazarene o Quiapo Church sa Maynila, nasa 500 tao ang papapasukin sa loob ng simbahan kada misa ngayong pinapayagan na ang 50-percent capacity ng maaaring makapasok.

May markers naman sa gilid ng Quezon Boulevard, Carriedo at Plaza Miranda para sa mga dadalo ng misa na hindi makapapasok ng simbahan.

Mahigpit ding ipatutupad ang hiwalay na entry at exit points sa Plaza Miranda.

Ayon sa Manila police, magdaragdag sila ng mga tropa sa lugar para matiyak ang kaligtasan ng mga magsisimba.

Inaasahan naman na aabot ulit sa labas ng simbahan ang dami ng mga taong magsisimba sa Santo Domingo Church sa Quezon City.

Pero tiniyak ng pamunuan ng simbahan na masusunod pa rin ang health protocols.

Puwede umanong ibudbod ang abo sa ulo o ipahid sa noo gamit ang bulak.

May 11 misa sa Quiapo Church sa Miyerkoles.

Sa Santo Domingo, may misa ng alas-6:45 at alas-8 ng umaga, alas-12:15 ng tanghali, at alas-6 ng gabi.

Maaari ring mapanood online ang misa sa parehong simbahan.

Nauna na ring naglabas ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines ng mga alituntunin sa paggunita ng Ash Wednesday sa gitna ng COVID-19 pandemic.

-- Ulat nina Jekki Pascual at Jervis Manahan, ABS-CBN News

