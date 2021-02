Ilang residente, apektado ng gumuhong bahagi ng flood control project sa San Mateo, Rizal

Pinalilikas ng lokal na pamahalaan ng San Mateo sa Rizal ang mga residenteng posibleng malagay sa peligro sa pagguho ng pader ng flood control project. Larawan mula sa San Mateo, Rizal LGU

MAYNILA - Ikinabahala ng lokal na pamahalaan ng San Mateo sa Rizal ang pagguho ng gilid ng flood control project sa ilog Nangka at peligrong dulot nito sa mga residenteng nakatira malapit dito.

Ayon kay San Mateo Municipal Engineer Eduardo Dorado ngayong Martes, nasa 10 mga bahay ang inisyal na naapektuhan ng pagguho ng gilid ng ilog sa Nangka.

“Pero as days passed po, nag-prolong na yung damage. Baka, more or less, 18 houses na ang maaring maapektuhan, at maaari pang madagdagan kung ‘di po talagang magagawa,” pahayag ni Dorado.

Sa panayam sa TeleRadyo, sinabi ni Dorado na matagal nang may nairereport na mga bitak sa naturang proyekto na nagawa higit 2 o 3 taon na ang nakalilipas ng Department of Public Works and Highways.

“'Pag ang lupa in contact sa tubig, alam na natin ang resulta. Kasunod po nun, pagguho, lalo na pagdating ng malalakas na ulan,” sabi niya.

Nag-umpisang gumuho ang bahagi ng pader ng river protection noong bagyong Ulysses, sabi ni Dorado.

“Previously, may mga report na po na manifestation ng mga crack sa ibang lugar at ito pong recently na gumuhong ito,” sabi ni Dorado.

Nanawagan na rin ang lokal na pamahalan sa DPWH pero, aniya, wala pang progreso ukol dito.

Pinalilikas ng lokal na pamahalaan ng San Mateo ang ilang residenteng posibleng maapektuhan ng pagguho.

“Yun ang ginawa ng ating Punong Bayan at nakipag-coordinate sa ating mga barangay para, for the meantime, lisanin muna ang kanilang mga tahanan,” sabi niya.



Hiling din ni Dorado sa DPWH na muling pag-aralan ang disenyo ng proyekto para mas mapagtibay pa ito.

Samantala, nangako naman ang DPWH sa Rizal na ipa-follow up nito ang na-request na pondo para sa pagkumpuni sa gumuhong parte ng proyekto.

“Naimbestigahan na namin 'yan at nakakuha na kami ng data at yan, ang haba nyan ay 513 meters. Ang nasira po dyan ay yung itaas,” sabi ni DPWH Associate District Engineer Frank Cruz.

Sa parehong panayam, sinabi in Cruz na mahigit P70 milyon ang kakailanganin para sa pagkumpuni dito.

Naisumite na rin nila ang lahat ng mga requirements at hinihintay na lamang ang funding para masimulan ang pagsasa-ayos sa nasirang bahagi ng naturang ilog.

