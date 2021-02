Ilang motibo sa pamamaslang sa dating alkalde ng Lasam, Cagayan, iniimbestigahan na

Bumuo na ang Cagayan Police Provincial Office ng Special Investigation Task Group na tututok sa nangyaring pananambang nitong Lunes na ikinasawi ng apat na katao, kabilang ang dating alkalde at bise alkalde ng Lasam, na kapwa rin incumbent councilor ng nasabing bayan.

Kinilala ang mga biktima na sina Councilor Marjorie Salazar, dating alkalde; Councilor Eduardo Asuten, dating bise alkalde; driver ni Salazar na si John Rey Apil, at ang kaniyang sekretarya na si Aiza Manuel.

Sa imbestigasyon ng Lasam Police, galing sa session ang mga biktima at pauwi na sakay ng van nang sundan umano ng dalawang pribadong sasakyan.

Pagdating sa national highway na sakop ng Barangay Ignacio B. Jurado, pinaulanan ng bala ang van ng mga biktima.

“Sinabayan nila yung van. ‘Yong isa, nasa side, dito sa left, sa driver’s side. Tapos ‘yong isang sasakyan, nasa likod. While moving, pinapaputukan,” ayon kay P/Col. Ariel Quilang, provincial director ng Cagayan Police at siyang namumuno sa SITG.



Nang mapuruhan na ang driver, tuluyang nawalan ng kontrol at sumadsad sa bakod ang van. Pero patuloy pa rin ang pamamaril ng mga suspek.

Sa Facebook page ng Cagayan Police Provincial Office, sinabi ni Police Lt. Col. Andree Abella na 195 empty shells ng 5.56 mm armalite rifle at 6 na empty shells ng caliber 45 ang nakuha ng pulisya sa pinangyarihan ng krimen.

Nagsasagawa na ng manhunt operation ang awtoridad para mahuli ang mga nasa likod ng pananambang na tinatayang nasa anim na katao.

Ilang sa mga motibo na iniimbestigahan ng task group ay ang pagkakadawit ni Salazar sa kasong pagpatay noong nakaraang taon kay Benjamin Agatep, municipal administrator ng Lasam. Ito ay mariing pinabulaanan ni Salazar sa isang press conference noong Enero 29, 2021.

“Bilang isang Lasameno, nalulungkot po ako sa pagpanaw ni Benjamin Agatep at mariin ko pong kinokondena ang karumal-dumal na pagpaslang sa kaniya. Pinagdarasal ko po na mabigyang hustisya ang pagkamatay ni Benjamin Agatep at ang tunay na may sala ay mahuli at mapagbayad sa krimen na ito,” sabi noon ni Salazar.

Tinitingnan din kung may kinalaman sa pulitika ang pananambang, pagkadawit ng pangalan ni Salazar sa narcolist ni Pangulong Rodrigo Duterte, at robbery dahil nawawala umano ang bag ni Salazar.

Hindi rin isinasantabi ang anggulo na posibleng kagagawan ito ng New People’s Army, batay sa mga narekober na papel sa pinangyarihan ng insidente.

“It might be a disguise just to cover-up yung suspect. Baka ito ay mga gun-for-hire rin. ‘Yon ang mga titingnan natin na mga prospective angle,” ani Quilang.

Inaalam na rin kung posibleng nadamay lang sa insidente ang biktimang si Asuten na sinasabing nakisabay lang umano sa sasakyan ni Salazar.

Nagsisilbing ebidensya ngayon ang mga narekober na basyo ng bala.

Sa isang pahayag, kinondena ni Lasam Mayor Dante Dexter Agatep ang pananambang sa aniya'y "two dedicated leaders" ng bayan.

"Fellow Lasamenos, let us together stand strong and united. We never intend Lasam to be a killing field," ani Agatep.

"Let us be vigilant and observant enough and immediately report to authorities the presence of highly suspicious persons," dagdag niya.

"I am very optimistic that in due time, justice will be served for these barbaric acts."

- Ulat ni Harris Julio