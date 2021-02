Ilang eksperto, opisyal, giit na unahin ang bakuna vs COVID-19 bago mag-MGCQ

Watch more in iWantTFC

MAYNILA - Inirekomenda ng National Economic Development Authority na ilagay na sa modified general community quarantine (MGCQ) ang buong bansa para makabangon ang ekonomiyang pinadapa ng coronavirus disease (COVID-19).

Ang MGCQ ang pinakamaluwag sa 4 quarantine classifications na inilatag ng gobyerno para mapigilan ang pagkalat ng COVID-19.

Bagay ito na tinutulan ng ilang eksperto at opisyal, na iginiit na mas dapat paigtingin ng gobyerno ang kanilang vaccination drive kontra sa COVID-19 sa Pilipinas, na may 552,246 kaso sa ngayon - batay sa pinakahuling tala ng Department of Health.

Ayon kay acting NEDA chief Karl Chua, nasa higit P1 trilyon ang nawala sa ekonomiya ng bansa noong 2020 dahil sa mga lockdown protocol na ipinatupad para mapigilan ang pagkalat ng coronavirus.

Katumbas aniya ito ng P2.8 bilyon kada araw.

Bukod dito, nako-control na aniya ang bilang ng naitatalang kaso at may mga mekanismo na umano para maipagpatuloy ang kontrol dito.

"Gusto na po nating ma-mitigate or mabawasan 'yung sickness, hunger, job and income loss that are arising from non-COVID cases. At kung kailangan, gumamit tayo ng localized lockdowns sa mga barangay o municipal level to address the spread of the virus," ani Chua.

Gusto rin ng NEDA na unti-unting luwagan ang mga restriction sa pampublikong sasakyan.

Sa ngayon, ang Metro Manila - na episentro ng virus ayon sa OCTA Research - at ang ilan pang lugar ay nanantili sa GCQ; habang ang nalalabi pang bahagi ng bansa ay naka-MGCQ.

Ayon sa Job Displacement Monitoring Report ng Department of Labor and Employment, 133,315 ang bilang ng mga na-displace na mga trabahador sa unang buwan pa lang ng 2021.

Nasa 25,226 dito ay natanggal sa trabaho at 108,089 ang natigil o nabawasan ang sahod.

Nasa 4,220 negosyo naman ang naapektuhan, kung saan 142 ay nagsara; 1,279 ay nag-retrench o nagbawas ng tauhan; 1,182 naman ang nagsara pansamantala, habang 1,617 ang nagpatupad ng flexible working arrangements.

Mungkahi rin ng NEDA na ituloy ang pilot testing ng face-to-face classes sa mga lugar na mababa ang risk para mahawahan ng COVID-19, maging ang unti-unting pagluluwag ng quarantine restrictions. Pero ang ilang health expert at officials ng gobyerno, umalma.

Ayon kay Health Secretary Francisco Duque III, may mga lugar sa bansa na dumarami pa ang kaso ng COVID-19.

"Sa pagkalahataan po nakakita po tayo ng pagbaba sa dami ng naitatalang kaso sa buong bansa, ngunit may mga rehiyon tulad ng Region 7, at Caraga na nagpapakita ng patuloy na pagtaas. Walong lungsod sa NCR ang nagpapakita ng pagtaas ng kaso," ani Duque.

Wala namang binanggit si Duterte kung aaprubahan niya ang rekomendasyon ng NEDA.

Pero nitong Martes, sinabi ng tagapagsalita niyang si Harry Roque na mas marami ang nawalan ng trabaho, naghirap, at nagutom dahil sa lockdown.

"Mas matimbang po ngayon iyong mga kababayan natin na nagugutom na nasa 23.7 million, iyong ating additional na naghirap na mga kababayan na 4.5 million, iyong mga karagdagang nawalan ng trabaho na 2.7 million,” ani Roque.

Pero sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni Dr. Guido David ng OCTA Research group na bakuna at hindi MGCQ ang solusyon para makausad ang ekonomiya ng bansa.

Para kay David, dapat madaliin ng gobyerno ang pagbabakuna para matiyak na ligtas ang lahat lalo kung papayagan nang lumabas ang mga bata.

"'Yang bakuna hindi sila designed sa below 16 years old, 'yung ibang bakuna, hindi pa na-clinical trial below 18 years old. Sa palagay natin, malaking factor 'yan kung di sila mababakunahan. Dinadahan-dahan natin ang pagluluwag dahil ito 'yung the best scientific approach," ani David.

Ito rin ang naging posisyon ni MMDA Chairman Benhur Abalos.

Ayon kay Abalos, mahalagang maging maingat sa pagdedesisyon na ibalik sa MGCQ at balansehin ang pangangailangan sa ekonomiya at kaligtasan.

"We really have to calibrate between health and between the economy, we must open it up. But the problem is, it must be calibrated in such a way na hindi naman puputok because we can’t afford na magkaroon ng another lockdown in Metro Manila, kung bibiglain mong ganoong kadami," ani Abalos.

Sa isang mensahe, sinabi ni Valenzuela City Mayor Rex Gatchalian na nababawasan na rin ang kaso ng COVID-19 sa kanilang lugar kaya sang-ayon sila sa mungkahi na gawing MGCQ ang Metro Manila.

"As for the category, for Valenzuela, I agree with MGCQ as our cases have been steadily dropping,” ani Gatchalian.

Pero si Marikina Mayor Marcy Teodoro, umalma sa mungkahing gawing MGCQ sa buong bansa.

Inaasahan nila na sa kalagitnaan o sa 3rd quarter pa ng taon magluluwag ng quarantine kapag nasimulan na ang pagpapabakuna laban sa COVID-19.

"Tingnan muna natin 'yung ang datos na meron tayo at 'yung vaccination program maisulong na natin dahil ito 'yung pagkakataon talaga na makabalik tayo sa normal,” ani Teodoro.

Hinihintay ngayon ng Metro Manila Council ang desisyon ni Duterte sa mungkahi ng NEDA.

— May mga ulat nina Jorge Cariño at Zen Hernandez, ABS-CBN News