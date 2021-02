Fabella Hospital naghahanda na sa pagbakuna sa mga tauhan

ABS-CBN News/File

MAYNILA – Naghahanda na ang Dr. Jose Fabella Memorial Hospital para sa target na mabakunahan kontra COVID-19 ang nasa 1,540 na personnel nila.

Ayon kay Dr. Jolly Yago, ang COVID-19 vaccination team leader ng ospital, 6 ang itinalaga nilang vaccinators, at may isang reserve, na kayang magbakuna ng humigit kumulang 400 personnel kada araw.

Magsasagawa rin ito ng pre-screening ng mga personnel para mapadali ang proseso sa araw ng pagbabakuna.

Ang hamon ngayon sa ospital ay makumbinsi ang kalahati ng personnel na magpabakuna kontra COVID-19.

"Doon po sa 1,540 na 'yun, ang mga pumapayag na magpabakuna, nasa 50 percent na po tayo, 'yung talagang yes po. 'Yung natitirang kalahati mostly po doon hindi naman no. Mostly po sa kanila undecided pa po, may agam-agam pa regarding sa bakuna dahil hindi pa nila alam kung ano ang magiging effect ng vaccine," paliwanag ni Yago.

Sa ngayon, wala pang pinal na petsa kung kailan lalapag sa bansa ang unang batch ng bakuna, pero marami nang pagamutan ang handa sa pagdating nito.

–Ulat ni Vivienne Gulla, ABS-CBN News