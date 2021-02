COVID-19 vaccine simulation isinagawa sa Butuan City

Pinangunahan ng LGU at Department of Health ang simulation kung saan ipinasilip ang bawat hakbang sa proseso sa pagpapabakuna. Photo courtesy of Butuan LGU

BUTUAN CITY - Bilang paghahanda sa inaasahang pagdating ng COVID-19 vaccines sa bansa, nagsagawa nitong Martes ng simulation exercise ang lokal na pamahalaan ng Butuan sa Father Saturnino Urios University Morelos Campus.

Pinangunahan ng LGU at Department of Health ang simulation kung saan ipinasilip ang bawat hakbang sa proseso sa pagpapabakuna.

Ito ay para makita umano ang mga kailangan pang remedyuhan.

Una, dederetso sa waiting area ang mga babakunahan, bibigyan sila ng vaccination forms at priority number.

Kung tatawagin na ang kanilang numero, dederetso sila sa registration area.

Agad silang sasailalim sa counselling bago pa kuhanan ng vital signs. Titingnan din ang kondisyon ng kanilang katawan.

Hindi mababakunahan ang mga may ubo, sipon, at iba pang sintomas.

Kung kalipikadong mabakunahan, dederetso na ang indibidwal sa vaccination area.

Matapos mabakunahan, pupunta ito sa holding area kung saan oobserbahan ang indibidwal para sa mga posibleng epekto ng vaccine sa katawan.

May naka-standby din na emergency medical response unit at ambulansiya kung kakailanganin.

Ayon kay City Administrator Reynante Desiata, ang unang 6 na proseso ay matatapos lang nang isang oras.

May vaccination card ang mga nabakunahan kung saan nakalagay dito ang mga detalye gaya ng kailan ito nabakunahan, ilang dose, at anong brand ang ginamit.

May 19 na vaccination posts ang lungsod at may 22 staff ang bawat team.

Prayoridad sa ngayon ang 5,156 frontline health workers; 14,287 na mga indigent senior citizens; 8,816 na mga senior citizens; 142,746 indigent na mga residente; at 1,519 na mga uniformed personnel.

Target ng Butuan na mabakunahan ang lahat ng priority groups sa loob lamang nang 7 araw upang mapreserba ang vaccine.

–Ulat ni Charmane Awitan