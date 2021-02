ALAMIN: Bakit sinasabing 'high risk' na buksan ang mga sinehan habang pandemya?

Mark Demayo, ABS-CBN News/File

MAYNILA - Nagbabala ang isang infectious disease expert tungkol sa mga peligrong maaaring idulot ng pagbubukas ng mga sinehan sa gitna ng patuloy na pandemya.

Paliwanag ni Dr. Rontgene Solante, posibleng makadagdag sa panganib ang ventilation lalo na’t kumakain at nakikipag-usap sa loob ng isang enclosed area ang mga manonood.

"Nakikipag-usap ka. Kumakain ka. Sumisigaw ka ka kapag maganda ang palabas — that alone are modes of expelling out the droplets and aerosolization. Tapos we don’t know the ventilation. ‘Yun ang mga risk na nakikita ko ikaw pag andun ka ng one and a half hour, two hours," ani Solante sa panayam sa Teleradyo.

Noong Biyernes ay inanunsiyo ng pandemic task force ng bansa na pinapayagan nang magbukas ang mga sinehan at iba pang recreational venues gaya ng mga arcade at amusement park, sa mga lugar na naka-general community kung saan napapailalim ang virus epicenter na Metro Manila.

Inilipat ng pandemic task force sa Marso ang pagbubukas ng mga sinehan sa Metro Manila— kung saan maraming mga mall at iba pang entertainment hubs— para bumuo ng mga panuntunan ang mga lokal na pamahalaan dito, sa harap ng mga agam-agam ng ilang alkalde tungkol sa pagbubukas ng mga sinehan.

Pero para kay Solante, hindi pa makatitiyak kung gagana ang mga panuntunan, partikular na kung kakailanganing mag-face mask at mag-face shield ng mga papasok dito.

"Mayroon bang nagmo-monitor? I don’t know. Madilim. I don’t know how the compliance of the monitoring [will be] sa loob ng sinehan,” aniya.

Sinabi naman ng eksperto na maituturing na “moderate risk” ang pagbubukas ng mga arcade dahil mas kontrolado ang pasok ng mga tao rito.

"'Di ba 'pag nag-gaming ka, sumisigaw ka rin 'no. E hindi naman pwede na 'di ka sumisigaw doon. So nandoon na rin 'yung risk of aerosolization and airborne, even if you wear a face mask," ani Solante.

Low risk naman aniya sa mga museum lalo’t kakaunti lang ang gustong magpunta roon habang may pandemya, habang nasa pagitan ng low to moderate ang mga theme park dahil sa labas naman ang karamihan dito.