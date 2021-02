8 turista sa Boracay huli sa pekeng COVID-19 test result

BORACAY - Arestado ang 8 turista sa isla ng Boracay matapos mahuling magpresenta ng pekeng COVID-19 test result.

Ayon sa Boracay provincial inter-agency task force, unang nahuli ang 4 sa kanila matapos sila pumasok sa isla Biyernes at malaman na peke ang mga ginamit nilang RT-PCR test result.

Noong Sabado, nadagdagan na 4 ang mga nahuli matapos madiskubre umano na gumamit din sila ng pekeng RT-PCR test result.

Base sa ipinakita nilang test result, nanggaling daw ito sa Saint Luke's Hospital sa Metro Manila, ngunit nang i-check wala ang pangalan ng mga suspek sa mga inisyuhan resulta ng ospital.

Isinailalim ang walong turista sa 14-day quarantine sa pasilidad sa bayan ng Kalibo, Aklan.

Nakatakda namang sampahan ng kaso ang mga turista sa paglabag sa RA 11332 o Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act at Falsification of Document's.--Ulat ni Rolen Escaniel

RELATED VIDEO

Watch more in iWantTFC