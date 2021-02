13 babaeng binubugaw umano online, sinagip sa Pasay

MAYNILA - Sinagip ng mga pulis at social worker ang 13 babae mula sa umano’y online prostitution ring nang i-raid ang tinuturong tirahan at operations base ng grupo sa isang condominium sa Pasay City Lunes ng gabi.

Arestado rin ang 2 sinasabing kahera at dispatcher ng “Pleasure Massage”.

Nagsagawa ng rescue operation ang PNP Women and Children Police Center - Luzon Field Unit (WCPC-LFU) matapos ituro ang lugar ng biktima na unang sinagip ng nagpanggap na customer.

Ayon kay Police Lt. Col. Jun Rodrigueza, officer-in-charge ng WCPC-LFU, front ng grupo ang massage service na binu-book sa isang website at ihahatid ang biktima sa lugar ng kitaan tulad ng hotel.

Sabi ng pulis, hindi bababa sa P4,500 ang serbisyo pero walang nangyayaring masahe.

Hindi na ma-a-access ngayon ang website ng “Pleasure Massage”.

Police said customers booked massage services from a now-inaccessible website. The women were then brought to a predetermined location to meet with the customers.



