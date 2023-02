Japan nangangailangan ng Filipino skilled workers

JAPAN - Inalok ng mahigit walumpung (80) Japanese employers ang Pilipinas ng trabaho para sa mga Filipino worker sa pamamagitan ng Department of Migrant Workers o DMW sa ilalim ni Kalihim Susan Ople. Ikinatuwa ng kalihim ang pagbibigay halaga ng Japan sa pulidong work ethic at pagiging palakaibigan ng mga Pinoy sa trabaho kaya naman mas gusto nilang mag-hire na mga kababayan sa nasabing bansa.

“The general sentiment among Japanese employers was that Filipino workers brightened up their workplaces and were highly reliable and trainable,” sabi ni Ople.

Ayon pa sa ahensya, nakipagpulong ang mga nasabing Japanese employer sa isang consultation meeting na pinangunahan ng opisina ng Migrant Workers sa Osaka, Japan sa pamumuno ni Labor Attaché Elizabeth Estrada. Lumahok din sa mga pagpupulong sa Osaka si Kalihim Ople bilang bahagi ng official PH delegation. Kabilang sa dayalogong namagitan sa PH at Japan ang pakikipag-usap sa mga Pinoy worker na nasa ilalim ng mga programang Technical Internship Training Program o TITP at ng Special Skilled Worker o SSW.

Si DMW Sec. Susan Ople sa ilang pagpupulong sa Osaka, Japan bago pa ang pagdating ng official PH delegation noong February 8, 2023

Ang TITP ay naglalayong tumanggap ng mga manggagawa mula sa iba-ibang bansa upang hubugin ang kanilang industrial at vocational skills sa Japan habang ang SSW naman ay nagpapahintulot sa gobyerno ng Japan na makapagrecruit ng mga kwalipikadong foreign worker kabilang na ang mga Pilipino para punan ang kanilang labing-apat (14) na industrial fields.

Ibinahagi rin ng mga Pilipinong manggagawa sa Japan kung gaano sila pinahahalagahan sa kanilang mga trabaho.

“Mababait po ang aming employers. Minsan, sila pa nagdadala ng pagkain para sa amin,” sabi ng isang Pilipinong manggagawa mula sa SuperCourt kay Kalihim Ople.

Dahil sa positibong sitwasyon ng mga kababayan sa Japan at dahil na rin sa pakiusap ng Japanese employers para mag-hire na mga karagdagang Filipino skilled workers, magtatayo ang opisina ng Kalihim ng Japan desk para mas mabilis na mapunan ang pangangailangan ng mga Japanese employer para sa Filipino trainees.

Itinuturing ni Ople na isang maaasahang partner sa overseas employment ang Japan kaya naman pagsisikapan ng kanilang opisina ang maayos na sistema at mabilis na pag-empleyo ng Overseas Filipino Workers o OFW sa nasabing bansa.