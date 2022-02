Pinay singer, bida sa isang musical sa Spain

BARCELONA - Gumagawa ng pangalan sa musika at entablado sa Espanya ang isang Pinay at dating golden buzzer contestant ng Spain Got Talent.

Sumisikat sa larangan ng musical play sa Barcelona, ang 20-taong gulang na Pinay na si Dianne Kaye Jacob Ico. Isa siya sa bida sa production ng “Fama el Musical” o “Fame, the Musical,” kung saan ginagampanan niya ang papel na Serena Katz.

“Mga more or less, more than 100 kami na babae na presenting for Serena Katz. Nagulat ako kasi, obviously kasi parang na-nervous, kasi hindi ko alam kung makakapasok ako kung mapipili ako, pero yun, napili po,” sabi ni Ico.

Pinabilib ni Ico ang mga manonood. Malakas na palakpakan sa kanyang mga solo at duet numbers. Bukod sa pagkanta, nangibabaw din ang galing niya sa pag-arte.

“She really did well, she studied the role, she understood the character of Serena Katz, the layers of the character, and her confidence was visible on stage. And at the end of the show, she was one of the most applauded performers and we’re very proud of her. We have a rising theatre star in the making,” sabi ni Nats Villaluna, Director ng Barcelona Coro Kudyapi.

Dahil sa kanyang galing, marami na rin siyang tagahangang Espanyol.

(Isinalin sa Filipino) “Napaka-versatile ng boses. Nagagawa niya ang kahit anong gusto niya. Namangha ako. Nagustuhan ko talaga. Pinanood namin ng dalawang beses,” sabi ni Manuel Nicolas, nakapanood ng performance ni Ico.

Malayo na ang narating ni Ico mula nang makilala siya dahil sa kanyang golden buzzer moment sa Spain Got Talent noong 2016.

Nakakabilib din ang kanyang pagsabak sa modelling. Aktibo rin siya sa Filipino community sa Barcelona at nag-release na rin siya ng kanyang music album. Kahit nakatira siya ngayon sa Barcelona, ipinagmamalaki ni Ico ang Pilipinas.

“Sa umpisa pa lang tinanong nila ako kung saan ako galing. Sabi ko, I’m from here, from Barcelona pero my parents and myself are Filipino,” saad ni Ico.

Dahil dala niya ang pangalan ng Pinoy, mas lalo niyang pinaghuhusay ang bawat performance.

“Na-surprise sila kasi ako yung the only Asian na nag-present sa casting tapos hindi nila ine-expect na ganun ako kumanta, ganun ako mag-acting, ganun ako sumayaw,” dagdag pa ni Ico.

Aniya, marami siyang natutunan sa pagiging bahagi niya sa musical.

“First of all sa choreography lang, ang hirap ng choreography. So, I have to be very strong physically tapos dapat madami (malakas) ang resistensya ng katawan,” saad ni Ico.

Nagpapasalamat din siya sa suporta ng kanyang mga kaibigan at pamilya.

“Talagang masayang masaya ako at nakasama ang aking anak sa show na ito. Malaking karangalan din sa komunidad ng Pilipinas,” sabi ni Maryfe Jacob, ina ni Ico.

Payo ni Ico sa mga nangangarap ng career sa musika at treatro:

"Kahit na mahirap, i-try nyo ng i-try ng i-try basta ma-a-achieve nyo yan,” pahayag ni Ico.

Ang “Fama” ay hango sa sikat na pelikulang “Fame” na tungkol sa mga kabataan na gustong mag-aral sa isang pamosong dance academy sa New York.

Mapapanood si Ico sa Barcelona hanggang sa katapusan ng Febrero sa Teatro Apolo bago sumalang sa Madrid.

(Image courtesy of Dianne Jacobs -Topic YouTube channel)