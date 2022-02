Philippine National Day sa Expo 2020 Dubai ipinagdiwang

DUBAI - Dinagsa ng mga Pilipino at ibang lahi ang pagdiriwang ng Philippine National Day sa Expo 2020 Dubai kamakailan.

Maaga pa lang, dagsa na ang mga Pinoy sa Philippine Pavillion para sa Philippine Food Fiesta na bahagi ng pagdiriwang ng Philippine National Day sa Expo 2020 Dubai.

Libre ang samu’t saring pagkaing Pinoy para sa lahat ng dumalo. Nakiisa rin ang mga opisyal ng Philippine Department of Trade and Industry (DTI) at Konsulado, maging ang architect na si Royal Pineda na nagdisenyo ng Philippine Pavillion o Bangkota.

“Today yung National Day natin but the entire 6 months of this Expo, you know we are making our presence felt here in Expo and the rest of the world, with our pavilion, we are showing to the world who we are”, saad ni Consul General Renato Dueñas, Jr., Philippine Consulate General-Dubai.

Dumayo rin at nakisaya sa Philippine National Day ang mga Pinoy na mula pa sa iba-ibang Emirates.

“We’re so happy to be back here in the Expo,” sabi ni Agnes Bon, OFW mula sa Abu Dhabi.

“Ito yun pang-anim na punta namin sa Bangkota and ito yun pinaka the best na nasaksihan naming Philippine National Day na maski saang sulok ng mundo, nandoon ang pusong Pinoy at we are proud to be Pinoy,” sabi ni Sharon Molina, OFW galing sa Ajman.

“Sobrang nakaka-proud ngayon araw na ito,” sabi ni Racquel Fernandez OFW mula Ajman.

Proud Pinoy moment rin nang muling iwinagayway ang bandila at inawit ang pambansang awit ng Pilipinas sa Al Wasl Plaza.

Pinuri ng pamunuan ng Expo 2020 ang Philippine Pavillion o “Bangkota” na ang ibig sabihin ay coral reef dahil sa natatangi at sustainable na disenyo nito.

“I commend their fearless quest for a better life, for themselves, for their families and loved ones and for their communities,” pahayag ni Secretary. Ramon Lopez, Department of Trade and Industry.

Muling naipamalas sa Expo 2020 Dubai ang makulay na kasaysayan, mayamang sining at kultura ng Pilipinas at husay ng mga Pinoy na maipagmamalaki sa buong mundo.

