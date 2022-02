Mga Pinoy sa Ukraine naghahanda sa pagsiklab ng tensiyon

Watch more on iWantTFC

MAYNILA — Naghahanda na ang mga Pilipino sa Ukraine sakaling matuloy ang paglusob ng mga puwersang militar ng Russia doon.

Ayon sa teacher doon na si Shie Santosildes, tahimik at normal pa ang sitwasyon sa Ukrainian capital na Kyiv.

Pero ngayong Martes ng gabi, nakatakda siyang magpaalam sa employer at lumikas papuntang Lviv, isang syudad na 7 hours ang layo mula Kyiv.

Ayon kay Santosildes, marami na rin sa kanyang mga banyagang estudyante ang umalis ng Ukraine o lumipat ng ibang lugar.

Ito ay sa gitna ng posibleng paglusob ng tropang militar ng Russia na nagsimulang magtipon sa borders ng Ukraine noon pang Nobyembre 2021.

Babala ng US, maaaring mangyari ang paglusob anumang araw mula ngayon.

Dati nang nagkaroon ng giyera sa pagitan ng Russia at Ukrain noong 2014.

Siniguro naman ng Department of Foreign Affairs (DFA) na may contingency plan sila.

"(The) DFA has contingency plans for Ukraine OFs. It will be set in motion once things escalate. The only challenge is we don’t have an embassy in Ukraine. Our embassy in Poland has jurisdiction over Ukraine. There are around 380 Filipinos in Ukraine," ani DFA Undersecretary Brigido Dulay.

Naghihintay din ang Department of Labor and Employment ng report mula sa Philippines Overseas Labor Office sa Prague, Czech Republic na may hurisdiksiyon sa mga OFW sa Ukraine.

Pero ang ilang Pilipino gaya ng housekeeper na si Cora Adajar, walang balak umuwi sa ngayon.

"Kumbaga nagpakahirap kaming pumunta dito, nagpakagastos kami, malaki ang nagastos namin dito tapos babalik kami diyan nang wala na naman," aniya.

May nasisilip namang pag-asa ang international community dahil nagpahayag ang Russia na bukas pa rin ito sa mga diplomatic talks.

Tinututulan kasi ng Russia ang gusto ng Ukraine na sumali sa NATO o North Atlantic Treaty Organization, isang alyansa ng mga bansa sa Europa at Amerika.

—Ulat ni Zen Hernandez, ABS-CBN News