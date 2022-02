Nagpakita ng suporta sa kandidatura sa pagkapangulo at pangalawang pangulo nila Vice President Leni Robredo at Senator Francis Pangilinan ang LGBTQIA+ community mula sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Kabilang dito ang Philippine Anti-Discrimination Alliance of Youth Leaders (PANTAY), UP Babaylan, Cebu United Rainbow LGBT Inc., Ladlad CARAGA Inc., Mindanao Pride, Iloilo Pride Team, Visayas LGBT Network, SHINE SOCSARGEN Inc., at iba pag LGBTQ+ group.

Isang programa ang isinagawa ng mga ito sa headquarters ni Robredo sa Quezon City kung saan lumagda sila sa pinakaunang National LGBTQIA+ agenda covenant para sa pagsusulong ng mga karapatan ng mga miyembro ng komunidad. Bahagi ito ng “Martsa Para sa Pag-ibig” na dinaluhan din ng iba’t ibang sektor tulad ng mga senior citizen at mga artist.

Dumalo rin sa pagtitipon ang mga kandidato sa pagkasenador na sina Senator Risa Hontiveros, Atty. Chel Diokno, at Atty. Sonny Matula habang nagpadala ng kinatawan si dating Ifugao Representative Teddy Baguilat.

Nagpakita rin ng suporta ang social media stars na sina Sassa Gurl at Pipay. Nagsilbi namang host ng pagtitipon sina Miss Trans Global 2020 Mela Franco Habijan at LGBTQIA+ for Leni National Convenor na si Amber Quiban.

Sa talumpati ni Robredo, tiniyak niya ang pagsusulong sa pagkakapantay-pantay at karapatan ng LGBTQIA+ community. Lumagda rin si Robredo at mga kapwa kandidato sa isang kasunduan na magsusulong ng mga programa para sa LGBTQIA+ community, “Pinapangako natin na kapag tayo ay binigyan ng pagkakataon na mamuno, poprotektahan natin hindi lang iyong mga sumusuporta sa atin, pero pati yung iba yung paniniwala pagdating sa pulitika, dahil iyon naman yung obligasyon naming mga lingkod bayan na pinoprotektahan natin hindi lang iyong kapareho ang paniniwala, hindi lang yung kapareho ang pinaggalingan,” ayon kay Robredo.

Kabilang sa nilagdaang kasunduan ang pagpapatupad ng mga batas na mangangalaga at magsusulong ng mga karapatan ng LGVTQIA+ community, magwawakas sa diskriminasyon at karahasan, at mas malawak na HIV testing.

Nagpasalamat din si Robredo sa ipinapakitang suporta ng LGBTQIA+ community sa kanyang kampanya, “Nagpapasalamat din ako in a very special way sa inyong lahat, kayo talaga yung nagbibigay kulay sa kampanyang ito. Anywhere I go, talagang kayo yung nagpapasimuno ng energy na binibigay sa kampanya, aniya.

Nagpahayag din ng suporta si Diokno, “Kailangan na natin tapusin yung mga diskriminasyon, yung inhustisya na nangyayari rito sa atin, kaya po ako naririto ngayon dahil full support ako sa LGBTQIA+ community. I know the bitter taste of injustice at alam ko na alam na alam din ninyo yung mapait na lasa ng pagiging biktima ng inhustisya kaya hindi po kayo nag-iisa, nandito po kami lahat, ipaglalaban namin kayo,” aniya.

“Saludo ako sa inyo, gagawin natin ang isang pamahalaan na may pantay o parehas na paglingap sa bawat Pilipino,” ayon naman kay Atty. Sonny Matula.

Pangako naman ni Hontiveros,na isa sa pangunahing nagsusulong ng SOGIE equality bill, na itutuloy ang laban para sa LGBTQIA+ community, “Ang totong Healthy Buhay at Hanapbuhay ay makakamit lamang sa pagkakapantay pantay,” aniya.

“Kaya pang humataw hanggang hindi pa ligtas at protektado ang kalusugan at hanapbuhay ng LGBTQIA+ community, hangga’t patuloy pa ang bullying sa mga paaralan, hanggga’t may humaharang sa SOGIE Equality bill, hindi pa sapat,” dagdag ni Hontiveros.

Sa binasang pahayag naman ni Baguilat, ipinangako niya nag paggawa ng batas para sa LGBTQIA+ community, “Malaki ang tiwala ko na simula pa lang ito ng pag-angat ng ating bandera ng pag-ibig para sa lahat. Makakaasa kayo na kasama niyo ako sa pagtulak ng mga nararapat na batas para protektahan ang karapatan ng mga nasa laylayan at pambansang minorya, lalo na nag LGBTQIA+ community,” aniya.

Dumalo din sa pagtitipon at nagpahayag ng suporta ang 1st at 2nd nominee ng AKBAYAN party list na sina Percy Cendaña at Dr. RJ Naguit.