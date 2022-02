Condo developer, inutusang ayusin ang nasirang katabing property sa San Juan

MAYNILA - Ipinababalik sa isang property developer sa San Juan City sa orihinal nitong estado ang gumuhong bahay katabi ng proyekto nitong 15-storey condominium, ayon sa awtoridad ngayong Martes.

Gumuho nitong Lunes ang bahagi ng bahay sa tabi ng ginagawang 15-storey condominium sa Baranggay Maytunas dahil may bahagi umano sa ilalim ng lupa na naglalabas ng tubig.

Nitong Martes, nagpulong ang developer, ang may-ari ng bahay at ang city engineers at legal officer ng San Juan City.

Ayon kay Atty. Glenn Abellon, ang city legal officer ng San Juan, ipinag-utos nila sa developer na ibalik sa dating estado ng lupa ang gumuhong bahagi.

“We ordered them to bring back the properties to its original state. So while we’re conducting the investigation a while ago, we were informed by the developer that they have already stock piled, at least 40 dump trucks na," ani Abellon.

Nagkasundo rin daw ang developer at ang may-ari ng gumuhong bahay na babayaran ang nasirang bahagi ng property.

Hinanapan na rin daw ang huli ng pansamantalang matitirhan at lugar kung saan pwedeng itago muna ang kanilang mga gamit.

Wala na rin munang nagaganap na paghuhukay sa construction site sa ngayon.

-- Ulat ni Wheng Hidalgo, ABS-CBN News

