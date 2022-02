Artificial intelligence cooperation, isusulong ng Pilipinas at UAE

ABU DHABI - Binisita ng isang delegasyon mula sa Philippine Department of Science and Technology (DOST) ang United Arab Emirates noong February 3-6, 2022 sa imbitasyon ng Philippine Embassy sa UAE.

Layon ng pagbisita ng DOST sa UAE ang magkaroon ng ugnayan ang Pilipinas at UAE para masimulan ang kooperasyon ng dalawang bansa sa artificial intelligence o AI.

Ang AI ay ang abilidad ng computer o ng computer controlled robot na maisagawa ang mga simple o complex na human task tulad ng computation, automation at problem solving.

Ginagamit na ngayon ang AI sa manufacturing, telecommunication, banking, social media, medisina at marami pang ibang aplikasyon upang ma-automate ang kanilang pang-araw-araw na gawain.

Unang pumunta ang delegasyon ng DOST sa Sharjah Research Technology Innovation Park (SRTI Park) kung saan lumahok sila sa isang forum noong February 3, 2022.

Si Philippine Ambassador to the UAE Hjayceelyn M. Quintana, (Ikaapat mula kaliwa), kasama si H.E. Hussain Al Mahmoudi (Ikatlot mula kalilwa), CEO of Sharjah Research Technology Innovation Park (SRTIP), ang partner ng Embassy sa pag-organisa ng AINNOVATE Forum, Si Dr. Enrico Paringit (Ikatlo mula kanan) Executive Director of the Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development (PCIEERD), at Dr Prospero Naval (Ikalawa mula kanan) President and CEO ng Filipino startup Fish-I. Kasama rin sa lawaran si Marlene Murphy (Ikalawa mula kaliwa, Pangulo ng Philippine Partnership Circle na kasama sa nag-organisa ng the event, at si Consul General Marford Angeles (pinakakanan), na nagsilbing moderator ng Forum. (Abu Dhabi PE photo)

Ang forum na may pamagat na “AINNOVATE: The Philippjne Experience in Artificial Intelligence (AI)” ay pinangunahan ni Hjayceelyn M. Quintana, Ambassador ng Pilipinas sa UAE, at ni Hussain Al Mahmoudi, CEO ng SRTI Park.

(Kaliwang larawan)Si Amb. Quintana (gitna), kasama sina Dr. Paringit, H.E. Al Mahmoudi at ibang guests sa event. (Kanang larawan) . Si Amb. Quintana sa kanyang talumpati tungkol AI bilang "new frontier" sa PH-UAE bilateral relations. (Abu Dhabi PE photo)

Dinaluhan ang event ng UAE at Filipino business communities. Layon ng forum na magkaroon ng kaalaman ang UAE at Filipino participants sa maraming AI applications na nilikha ng Filipino AI community tulad ng marine and environmental protection, agriculture, energy, at marami pang iba.

Ayon kay Mohamed Juma Al Musharrakh, CEO ng Sharjah Investment and Development Authority, marami ang oportunidad na maaring pasukin ng Filipino start-ups sa Sharjah.

Ang AI ay isa lamang sa maraming larangang pwedeng pagtulungan ng Pilipinas at UAE. Isa ang potential non-traditional partnership ng UAE at Pilipinas tulad ng space cooperation na nagsimula noong isang taon.

Ayon sa DOST, may 350,000 na ang nagtapos sa kanilang upskilling programs para sa AI-related courses na layong mapabuti ang AI readiness ng Pilipinas.

Nakausap din ng DOST delegation ang mga opisyal ng Office of the Minister of State for Artificial Intelligence, Digital Economy, and Remote Work Applications, sa kanilang tanggapan sa Dubai.

Pinag-usapan ng dalawang panig ang kani-kanilang karanasan sa AI-readiness at awareness ng dalawang bansa.

Naging paksa rin ang AI sa ikatlong edisyon ng Embassy-Bangkóta Apex Speaker Series (E-BASS) sa PH Pavilion ng Dubai Expo noong February 5, 2022.

Tampok sa Speaker Series ang batang robotic expert na si Erdzen Nathaniel Sybico. Ikinuwento ng kanyang ina ang pagkakahilig ng kanyang anak sa agham na nagbigay sa kanya ng pagkakataon upang maging Department of Education Science Scholar.

Si Erdzen Nathaniel Sybico, isang Dubai-based Filipino youth (gitna) kasama ng kanyang ina na si Jean Sybico (kaliwa), habang ini-interview ni Consul General Marford Angeles (kanan) sa “AI Talk” na ginanap sa PH Pavilion sa loob ng World Expo Dubai noong February 5, 2022. (Abu Dhabi PE photo)

Aniya, malaki ang tungkuling ginagampanan ng mga magulang upang mahubog ang parangap ng kanilang mga anak sa agham at teknolohiya.

Para sa mga nagbabagang mga balita tungkol sa ating mga kababayan sa UAE, tumutok sa TFC News sa TV Patrol.

Source: DFA website