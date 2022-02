31 OFW repatriates mula Saudi binigyan ng tulong ng OWWA

PAMPANGA – Binigyan ng Overseas Workers Welfare Administration Regional Welfare Office III (OWWA RWO 3) ng financial assistance kamakailan ang may 31 repatriated OFW mula Saudi Arabia.

Ayon kay OWWA RWO 3 Regional Director Falconi Millar, ang benepisyo ay galing sa Financial Relief Assistance Program (FRAP). Ang FRAP ay isang one-time financial assistance na nagkakahalaga ng PhP 10,000 kada OFW na napauwi mula Saudi Arabia mula January 2016 hanggang December 2019 dahil sa economic downturn ng kaharian.

Ang FRAP ay para rin sa mga nakauwing OFW sa Saudi na may nakabinbing money claims sa Saudi Arabia labor courts at hindi pa nakakabalik sa abroad.

Para maka-avail ng FRAP kailangang mag-fill-up ng online application form, ipakita ang passporte na nakatatak ang petsa ng repatriation o arrival sa Pilipinas at pruweba ng pending money claims sa Saudi Arabia.

Ngunit hindi na kwalipikado sa FRAP ang mga OFW na may amicable settlements na sa Ministry of Human Resources and Social Development ng Saudi Arabia at naka-avail na rin ng Department of Labor and Employment Abot Kamay ang Pagtulong (DOLE-AKAP), Project Tabang OFW at Project Educational Assistance through Scholarship in Emergencies (EASE) program.

Magkaiba ang FRAP kung ikukumpara sa DOLE-AKAP na one-time PhP10,000 financial assistance naman para sa displaced land-based at sea-based OFWs na naapektuhan dahil sa COVID-19 pandemic.

Ang Tabang OFW at EASE programs naman ay mga educational assistance programs para sa qualified college-level dependents ng OFWs.

Hinihikayat ng OWWA na kung kwalipikado sa FRAP ang isang OFW repatriate ay agaran nang mag-apply para sa nasabing benepisyo.

