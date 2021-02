Operasyon ng PMVIC gustong ipatigil ni Drilon

A vehicle undergoes automated tests at the Triple A Private Motor Vehicle Inspection Center in Valenzuela City on Feb. 11, 2021. Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA - Ipinahihinto ni Sen. Franklin Drilon ang operasyon ng private motor vehicle inspection centers kasunod ng mga reklamo ng ilang motorista sa mataas na singil nito.

"Assuming na may [legal na] basehan, at ako'y 'di naniniwala na may basehan, ito'y nakakadagdag lamang ng bigat sa ating mga mamamayan. Kaya't sa'kin ay pigilin na ito," ani Drilon sa panayam sa TeleRadyo ngayong Lunes.

Una nang sinabi ni Sen. Ralph Recto na walang batas na nagpapahintulot sa Land Transportation Office na isapribado ang pagpapainspeksiyon ng mga sasakyan.

Itinutulak din ni Drilon na magkaroon ng imbestigasyon sa Senado ukol sa pagpili ng mga operator ng PMVICs.

"Sa akin, diskumpiyado ako, na medyo may kalokohan ito.

Paano po napili 'yong 23 motor vehicle inspection service [operators]?" aniya.

"May bidding ba? Mukha naman walang bidding. Kung talagang kailangan ito, eh 'di 'yong gobyerno nalang ang gumawa ng inspeksiyon."

Aabot umano sa P8 bilyon ang kikitain ng PMVICs kung gagawing mandatory ang inspeksiyon na una nang inihayag ni Recto.

"Sinu-sino ba ang nabigyan? Bakit gano'n naman sila kasuwerte?" ani Drilon.

Nitong nakaraang linggo, sinabi ng isang grupo ng mga negosyante na lugi sila sa desisyon ng pamahalaan na gawing optional na lamang ang pagpapainspeksiyon ng mga sasakyan sa PMVIC.

"Napakalaking epekto sa'min 'to. We will be operating at a loss," ani Iñigo Larrazabal, pinuno ng Vehicle Inspection Center Operators Association of the Philippines.

Magugunitang kinuwestiyon ng ilang mambabatas ang basehan sa pagsasagawa ng PMVICs. Tumaas umano sa P1,500 mula P500 ang testing fee, habang posibleng umabot sa P3,000 ang fee sa pagsasapribado ng vehicle inspection.

Dahil sa pakiusap ng gobyerno, nagbaba na rin ang PMVICs ng kanilang singil sa inspeksiyon na kapantay ng mga private emission testing centers. Nasa P500 na ito para sa mga motorsiklo at P600 sa mga pribadong sasakyan.