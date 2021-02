May community transmission na ba ng COVID-19 UK variant? DOH sumagot

Jonathan Cellona, ABS-CBN News/File

MAYNILA – Kahit muling nadagdagan ang bilang ng mga na-detect na kaso ng UK variant ng COVID-19 virus sa bansa, iginiit ng Department of Health (DOH) na hindi pa rin sapat ang ebidensiya na may community transmission na ng mas nakahahawang strain.

"Wala po tayong sapat na ebidensiya para makapagsabing we have a community transmission of this variant. Kasi nga po 'yung ating samples that we get are still not at that level na can already provide us with predictive factor for community transmission," ani DOH spokesperson Maria Rosario Vergeire.

Sa 19 kasi na bagong na-detect na kaso ng UK variant noong isang linggo, 2 ang may address sa Calabarzon at 8 ay returning overseas Filipinos.

Tatlo ang taga-Davao Region na sinasabing hindi pa nakikitaan ng pagkakaugnay sa bawat isa.

Una nang sinabi ng DOH na isa sa mga pamantayan para masabing may community transmission ay kung hindi na maiugnay ang malaking bahagi ng mga na-detect na kaso.

Ang mga na-sequence na sample ay mula sa lahat ng rehiyon sa Pilipinas, maliban sa Bangsamoro region.

Paliwanag ni Vergeire, hirap makapagpadala ang rehiyon ng sample.

Mahalaga na sila’y makapagsumite ng kanilang sample lalo’t sa rehiyon matatagpuan ang backdoor papuntang Malaysia na isa rin sa mga bansang may Malaysian at UK variant ng virus.

Sa kabila nito, pinag-uusapan na ang pagluluwag sa ilang lugar na nasa general community quarantine status.

Kabilang na riyan ang planong muling buksan ang mga sinehan at parke. Kung matuloy ito, kasabay ng kawalan pa rin ng sapat na bakuna para makamit ang herd immunity, ang paraan para manatiling ligtas mula sa sakit ay nananatiling nasa kamay ng publiko.

