Gobyerno maglalabas ng guidelines para sa pagbubukas ng mga sinehan: DOH

ABS-CBN News/File

Titiyakin umano ng gobyerno na magiging ligtas ang mga sinehan para sa mga tao matapos payagang magbukas na ulit ang mga ito sa mga lugar na nasa ilalim ng general community quarantine.

Sa kabila ng pag-aalala ng ilang mayor na dadami ang COVID-19 cases kapag nagbukas ang mga sinehan, sinabi ng Department of Health (DOH) na magkakaroon ng guidelines para maging mas maayos ang ventilation o daloy ng hangin sa mga sinehan.

"It was discussed in the IATF and one of the safeguards that was used was the guidelines upcoming, which will be coming from the Department of Labor and Employment (DOLE) wherein they consulted with an epidemiologist so that they can provide this ventilation requirements," sabi ngayong Lunes ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Ayon sa DOH, susundin pa rin naman ang minimum health protocols ngunit gagamitin ang dagdag na guidelines mula sa DOLE upang mas maipaliwanag sa mga tao kung ano ang dapat gawin para makaiwas sa COVID-19 sa loob ng sinehan.

Sa panayama sa ANC, sinabi ni Vergeire na iinspeksiyunin din ang mga sinehan.

"We are going to assess also these establishments before it is being implemented," aniya.

Pero ang OCTA Research Group, na binubuo ng mga propesor, tutol sa pagbubukas ng mga sinehan.

"It would take at least an hour to view a movie and in such a period, based on the studies they are familiar with, talagang puwede talaga magkaroon ng transmission diyan, lalo na pag hindi nasunod 'yong minimum health standards and practices," ani Ranjit Rye ng OCTA Research Group.

Ayon sa grupo, mas mainam kung open air o may filtration system.

Pero dahil sa pagtaas ng mga kaso ng COVID-19 sa labas ng Metro Manila, hindi pa muna dapat ipatupad ang pagluwag sa mga restriction.

Sinabi rin ng OCTA na mas magandang mailunsad muna ang vaccination program, lalo na sa mga health worker, at makita ang totoong sitwasyon sa mas nakahahawang COVID-19 variant mula United Kingdom.

"'Wag nating bigyan ng pagkakataon itong mga bagong variant na ito, na mas contagious, to take hold," ani Rye.

Sang-ayon umano ang OCTA sa desisyon ng mga Metro Manila maor na huwag munang pumayag sa pagbubukas ng mga sinehan at sa national government, na nagbigay pa ng dagdag na panahon bago ipatupad ito.

Para naman sa infectious disease specialist na si Dr. Edsel Salvana, tama lang na buksan ulit ang ekonomiya pero delikado pa rin ang mga sinehan, lalo't higit isang oras ang pagtagal dito.

Hindi rin umano tamang hayaang kumain ang mga tao sa loob ng sinehan.

-- Ulat ni Kristine Sabillo, ABS-CBN News