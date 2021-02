Bangkay ng hinihinalang menor de edad natagpuan sa Iloilo

ESTANCIA, Iloilo – Isang bangkay ng lalaki, na hinihinalang menor de edad, ang natagpuan sa bayan na ito noong Linggo ng umaga.

Ayon sa Estancia police, bandang alas-7 ng umaga nang mag-report sa kanila ang isang tanod na may nakita siyang bangkay sa gilid ng daan.

Pinaniniwalaan ng mga awtoridad na iniwan lang sa gilid ng daan ang biktima.

May sugat ang lalaki sa kanyang ulo at may mga pasa sa bahagi ng mata.

Patuloy pa ang pagtukoy ng mga awtoridad sa pagkakakilanlan ng biktima, na pinaniniwalaang dayo sa lugar.

Patuloy din ang imbestigasyon sa motibo sa krimen at posibleng suspek sa pagpatay.

–Ulat ni Rolen Escaniel