34 ospital prayoridad sa unang batch ng COVID-19 vaccines na makukuha ng bansa

MAYNILA - Ang mga personnel ng 34 na ospital sa bansa ang makatatanggap ng unang batch ng Pfizer COVID-19 vaccines mula sa COVAX facility ng World Health Organization, ayon sa Department of Health ngayong Lunes.

Halos lahat ng ospital ay mula sa Metro Manila, maliban sa isang ospital sa Cebu City at isa pang ospital sa Davao City, ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

“We have 34 hospitals in all that are eligible to receive these Pfizer vaccines,” ani Vergeire sa isang virtual press briefing.

Hindi niya pinangalanan ang priority hospitals, pero nauna nang binanggit ni vaccine czar Sec. Carlito Galvez Jr. ang Philippine General Hospital, Dr. Jose N. Rodriguez Memorial Hospital (Tala), Lung Center of the Philippines, East Avenue Medical Center, Philippine Heart Center, National Kidney and Transplant Institute, Vicente Sotto Memorial Medical Center, at Southern Philippines Medical Center.

Ayon kay Vergeire, nagpulong nitong Biyernes ang lahat ng priority hospitals para pag-usapan ang mga paghahanda sa pagdating ng nasa 117,000 doses ng Pfizer vaccine.

Karamihan ay nakapagsumite na ng listahan ng hospital personnel na nagparehistro para mabakunahan kontra COVID-19. Pero inaantay pa ang “quick substitution list” ng ilang ospital.

Nauna nang sinabi ng gobyerno na mahalagang maghanda ng listahan ng substitutes o mga pwedeng pamalit para maiwasang maaksaya ang COVID-19 vaccine sakaling hindi sumipot ang naka-schedule na magpabakuna.

“Ito pong mga ospital na ito, binigyan po ng directive that they should be able to submit to us their verified list of vaccinees plus their quick substitution list, ngayon po ito, over the weekend,” ani Vergeire.

“Most of the hospitals were able to submit ‘yung kumpletong listahan. Mayroon lang pong mga ospital na ‘yung kanilang quick substitution list ay hindi pa po kumpleto, kaya kinu-kumpleto lang sa ngayon,” dagdag niya.

Ayon sa pahayag ng DOH, nakumpleto na ng gobyerno ang unang set ng requirements para sa mga bakunang manggagaling sa COVAX facility, at inaantay na lang mula sa COVAX ang iba pang hihinging requirements.

“The Philippine government has completed the first set of requirements set by COVAX which includes documents pertaining to the country’s readiness to receive vaccines, as well as the deployment plan. The government is now awaiting other documentary requirements which have yet to be provided by the COVAX Facility,” base sa pahayag.

Nauna nang sinabi ni Galvez na bahagyang maaantala ang dating ng unang batch ng bakuna mula sa COVAX facility, pero inaasahan pa rin ito ngayong buwan.

Pagdating naman sa mga bakunang binibili ng Pilipinas mula sa vaccine manufacturers, sinabi ni Vergeire na patuloy pa rin ang negosasyon para magkaroon ng supply agreements at petsa ng delivery.

“‘Yun lang commitment ng manufacturers for them to be able to deliver here in the country, iyan po talaga ang pinag-uusapan sa ngayon. Because as we have said, there is this global shortage. But definitely, vaccines are coming and definitely negotiations are ongoing and being finalized,” aniya.

Nauna ring sinabi ni Galvez na wala pang napipirmahang supply agreement para sa COVID-19 vaccines ang gobyerno, dahil sa limitadong suplay ng mga bakuna. Aniya, ito ang dahilan kaya hindi pa rin makapag-commit ng petsa o kahit tentative date ng delivery ang vaccine manufacturers.

Sa gitna ng limitadong suplay ng mga bakuna, sinabi ng DOH na may istratehiya ang gobyerno.

“Kaya nga po ang strategy ng gobyerno is to have a portfolio of vaccines. Ibig sabihin, hindi lang isang manufacturer ang pine-pursue natin, but we are pursuing several manufacturers,” ani Vergeire.

“Kailangan lang po na magkaroon ng kumpyansa ang mga tao. That everything is being done so that we will be able to finalize agreements and the vaccines will come into the country,” dagdag niya.

Nitong Lunes, umabot na sa 550,860 ang kabuuang bilang ng COVID-19 cases sa bansa, kabilang ang 27,588 active cases, 11,517 fatalities, at 511,755 recoveries.

