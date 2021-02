3 menor de edad, 1 binatilyo patay sa sunog sa Davao City

Patay ang 4 na tao matapos masunog ang kanilang bahay sa Barangay Cabantian, Davao City nitong madaling araw ng Lunes. Courtesy of BFP Region XI

Patay ang 3 menor de edad at isang binatilyo matapos masunog ang kanilang bahay sa Barangay Cabantian, Davao City nitong madaling araw ng Lunes.

Kasama sa mga nasawi ang 2 anak ng may-ari ng nasunog na bahay sa La Verna Hills, na may edad 19 at 8, at ang kanilang mga pinsan, na may edad 8 at 14.

Nahirapan makalabas ng bahay ang mga bata dahil malaki ang apoy sa may pintuan, sabi ni Senior Fire Officer 2 Ramil Gillado ng Bureau of Fire Protection (BFP)-Davao Region.

"Nagising naman sila noong malaki na ang sunog. Pero nagmula 'yong sunog sa entrance nila..., hindi sila makalabas," ani Gillado.

Nahirapan makalabas ng bahay ang mga bata dahil malaki ang apoy sa may pintuan, sabi ni Senior Fire Officer 2 Ramil Gillado ng Bureau of Fire Protection (BFP)-Davao Region hinggil sa nangyaring sunog madaling araw ng Lunes sa Barangay Cabantian, Davao City. Courtesy of Ry Llanes)

Wala rin umano ang kanilang mga magulang sa bahay nang mangyari ang sunog.

Nadamay rin ang laundry shop sa harap ng bahay.

Nakaligtas ang isa pang anak at pinsan dahil natulungan ng tauhan ng laundry shop.

Umabot sa ikalawang alarma ang sunog, na tumagal nang higit 2 oras. Bandang alas-6:58 ng umaga nang magdeklara ang mga awtoridad ng fire out.

Sa imbestigasyon ng BFP, posibleng nag-overheat ang isang appliance sa bahay.

Umabot sa P3 milyon ang halaga ng pinsala sa ari-arian.

Samantala, nasunog naman ang isang talahiban sa may Barangay Bato, Toril district, gabi ng Linggo.

Tulong-tulong ang mga bombero sa pag-apula ng sunog, na mabilis kumalat sa mga damo.

Nasunog ang isang talahiban sa may Barangay Bato, Toril district, gabi ng Linggo. Courtesy of CJohn Fontillera

Nahirapan umano ang mga fire truck na pasukin ang lugar dahil liblib ito kaya mano-mano ang pagpatay sa apoy, anang fire volunteer na si CJohn Fontillera.

"Gumamit lang kami ng kahoy, pala at ibang gamit at inihampas sa mismong apoy," ani Fontillera.

Walang nasaktan o nadamay na gusali sa sunog.

-- Ulat nina Chrislen Bulosan at Hernel Tocmo

