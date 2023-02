MAYNILA — Susuriin ng Department of Public Works and Highways (DPWH) ang structural stability ng nasa 5,900 gusali sa Metro Manila bilang paghahanda sa malakas na lindol o kung tawagin ay "The Big One."

Sa pagdinig ng Senate Committee on Public Works, sinabi ni DPWH Undersecretary Maximo Carvajal na kabilang dito ang 4,000 school buildings, 351 health facilities, 1,180 iba pang public buildings at 402 local government unit buildings.

Noong 2018 aniya nagsimula ang kanilang paghahanda. Mahigit P210 million ang ipinondo doon at ang natapos na i-assess at retrofit ay 36 na gusali.

Noong 2019, naglaan ng P767 million at natapos ang retrofitting ng 13 gusali, habang ongoing pa ang 9 building at isang gusali ang hindi pa naumpisahan.

Noon namang 2020, nakapaglaan ng P1 billion at 3 ang ongoing retrofitting na gusali habang natapos na ang 48 gusali.

Taong 2021, P200 million ang ipinondo at kasalukuyan ang retrofitting sa 4 na gusali at nakatapos na ng 9 na gusali.

Ang mga pondo ay nagmula din sa local funds at nagpautang ang World Bank ng USD309 million sa ilalim ng Philippines Seismic Risk Reduction and Resilience Project.

Ongoing naman ngayon ang pagtatayo sa Pampanga ng alternative DPWH building na magiging command center sakaling magkalindol ng malakas at gumuho ang mga gusali sa NCR.

“Sa outside of Metro Manila tayo magtatayo ng command center para halos lahat ng kalapit na region ay makakatulong po sa NCR,” dagdag ni Carvajal.

Sabi naman ni Architect Felino Palafox, Jr. marami sa mga gusali na itinayo bago ang 1992 ay hindi sumailalim sa requirement na seismic analysis.

Delikado rin anya sa building code ng bansa na pinapayagan ang pagtatayo ng matataas na gusali na isang metro lang ang pagitan.

Giit niya, "'Yung building code natin maski 100 story-building ka, 1 meter lang ang [pagitan]. Mag-uumpugan yan. Hindi lang 1 meter--iba magkakadikit, allowed ng building code natin which is very dangerous."

Sa report pa ng DPWH, may nagawa na silang mga earthquake-resistant na evacuation centers.

Sa Luzon, may nakatayo ng 8,098 evacuation centers, 3,000 sa Visayas at 4,820 sa Mindanao o kabuuang 15, 918 evacuation center.

Sabi ni Sen. Francis Tolentino dapat hindi “one-time” ang occupancy permit ng isang gusali.

Valid aniya ang naturang permit habambuhay at iinspeksyunin na lang ang gusali paminsan-minsan.

Sabi ni Tolentino, dapat i-revalidate ang occupancy permit kada ilang taon para i-check kung structurally sound pa ang gusali.

Sumang-ayon naman dito ang United Architects of the Philippines.

Ngayon anila kasi, hanggang inspeksyon lang ang pwede nila gawin.

