TAIWAN – Puwede nang pumasok muli sa Taiwan ang mga migrant worker kabilang ang Pinoy workers simula February 15, 2022.

Mayo 2021 nang ipinatigil ng Taiwan ang pagpasok ng migrant workers sa bansa para makontrol ang COVID-19 pandemic. Isa sa mga apektado noon ang OFW na si Jehu Duja na nakansela ang visa.

“Sobra talaga…gumastos talaga ako…ubos talaga pera ko tapos di man lang nakaalis…sobrang nakakastress. Tapos wala akong trabaho kasi yan lang inaasahan ko eh ang makabalik,” pahayag ni Duja.

Pero nitong Pebrero a-siete, naglabas ng anunsyo ang CECC at Ministry of Labor na bubuksan na ang borders sa February 15 para makapasok ng muli ang mga foreign migrant worker kabilang ang mga Pinoy.

“…nakakatuwa ang balitang yan ano at talagang ini-expect naman natin na magbubukas ang Taiwan para sa mga OFW. Sa ating mga kababayan diyan na matagal ng naghihintay sa Pilipinas, ito na ang pagkakataon ninyo na makapasok sa Taiwan,” sabi ni Atty. Cesar Chavez, Jr., Director ng MECO-POLO sa Taipei.

Ikinatuwa ito ni Duja na umaasang makabalik sa Taiwan habang naghihintay ng go-signal ng agency para makapag-pamedical muli.

May mahalagang paalala naman ang MECO-POLO Taipei para sa mga parating na manggagawa.

“…wag magbigay ng mga pekeng dokumento lalo na sa vaccination, RT-PCR...alam n’yo naman may gumagawa niyan. So iwasan po natin yan, gawin po nating legal lahat, sumunod tayo sa patakaran ng Taiwan sa mga batas dito lalo na pagdating n’yo dito sa Taiwan. Sundin po ang health protocol at mga labor law kung tayo ay nagsimula ng mag-trabaho,” ani Labatt Chavez.

Ayon pa kay Labatt Chavez hindi makakaapekto sa lipatan ng factory to factory ang pagpasok ng mga bagong manggagawa, dahil ito ay nasa labor law at dapat lang ipatupad.

