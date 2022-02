PH Embassy sa Amman ipinaalala sa Jordanian recruiters na protektahan ang OFWs

AMMAN - Ipinaalala ng Philippine Embassy sa Jordan sa mga kinatawan ng Association of Jordanian Recruitment Agencies (AJRA) na may mekanismong nakatalaga para maprotektahan at maitaguyod ang karapatan ng Filipino workers.

Sa kanilang 1st Quarter Dialogue noong February 2, 2022 sa Bristol Hotel, Amman, Jordan, inihayag ng Philippine Embassy na malaki ang maitutulong sa ugnayan ng Pilipinas at Jordan kung protektado ang Filipino workers na nasa Jordan na at ide-deploy pa lang sa bansa.

“You have a vital role to play in maintaining the friendship between the Philippines and Jordan by protecting our Filipino workers,” pahayag ni Philippine Ambassador to Jordan Akmad Atlah Sakkam sa kanilang consultation meeting.

Sinimulan ni Ambassador Sakkam ang quarterly dialogues sa pagitan ng embassy at AJRA para matalakay ang problema ng OFWs sa Jordan lalo na ngayong may pandemya at kahirapan dahil sa pagbagal ng ekonomiya ng mundo, kawalan ng trabaho at pagbabawas ng sweldo at ang masaklap, hindi na nabayaran ang ilang OFWs.

Ang Philippine Embassy, sa pamamagitan ng POLO at ATN unit ay makikipagtulungan sa AJRA para sa mabigyan ng training ang employers sa labor laws na maggagarantiya sa karapatan at kapakanan ng Filipino workers sa Jordan.

Magkakaroon ng mekanismo ang AJRA kasama ang Philippine Embassy para ma-blacklist ang mapagsamantalang employers at matulungan agad ang mga biktima ng pagmamalupit, hindi nabayan ng mga sahod at iba pang mga isyu.

Binigyan din ng impormasyon ng POLO sa pamumuno ni Labor Attaché Armi Evangel Peña ang AJRA tungkol sa Republic Act 11641 o “An Act Creating the Department of Migrant Workers.”

Ayon kay Peña, itinataguyod ng Pilipinas ang fair at ethical recruitment ng OFWs sa pamamagitan ng POEA 2016 Rules for the Deployment of Land-based Workers.

