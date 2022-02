MAYNILA — Matapos bumisita sa Cagayan Valley ngayong Lunes ng umaga, lumipad ang presidential aspirant na si Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. sa Amoranto Sports Complex sa Quezon City.

Pinangunahan niya ang proclamation rally ng "UniTeam", kasama ang ilang senatorial candidates ng Halalan 2022.

Hindi nakasama sa aktibidad ang kaniyang running mate at vice presidential candidate na si Davao City Mayor Sara Duterte-Carpio.

"Mayor Sara has a previously confirmed schedule which was set prior to the rally schedule, but she will be giving her message via video," sabi ng tagapagsalita ni Duterte na si Liloan Mayor Christina Frasco sa isang text message sa ABS-CBN News.

Nagbigay na lang ng maikling video message Duterte sa programa.

Nagpaabot ng mensahe ng pagmamahal si Marcos sa mga tagasuporta.

"Kahit ito ay araw ng mga puso, pero kayo ay nakahanap ng panahon para tayo ay magkasama sa Valentine's Day," aniya.

"Sa aking palagay ay tamang-tama ang mensahe ng Unity Team dahil ang ating ipinagmamalaki na kulay na pula ay kulay ng pagmamahal," dadag pa niya.

Isinulong din niya ang aniya'y hangarin nila na pagkakaisa lalo na sa pagbangon sa epekto ng COVID-19 pandemic.

Marami aniya siyang gustong ipagpatuloy at idagdag sa ginagawa ng kasalukuyang administrasyon.

Kasama ni Marcos sa proclamation rally si Cong. Mike Defensor na tumatakbo namang alkalde ng Quezon City at ang kanyang vice mayoral running mate na si Winnie Castelo.

Iprinisinta rin nina Defensor at Castelo ang mga plano nila sa lungsod Quezon kabilang ang financial assistance sa mahihirap na senior citizen, pagbibigay ayuda sa mahihirap at mga nawalan ng trabaho, at iba pa.

Napuno ang Amoranto Sports Complex sa dami ng mga tagasuporta na dumalo sa programa, at kahit may mga nagbabantay at nagpapaalala sa health protocols, naging pahirapan din ang pagsunod sa physical distancing sa maraming bahagi ng lugar.

— Ulat ni Joyce Balancio, ABS-CBN News

