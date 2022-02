Higit 1,600 pamilya ang naabutan ng tulong kamakailan ng ABS-CBN Foundation sa Hinundayan, Southern Leyte, kung saan patuloy na bumabangon ang mga residente mula sa pananalasa ng Bagyong Odette.

Katuwang ang mga volunteer mula Radnet Five Communication and Services, naghatid ng donasyon ang ABS-CBN Foundation sa 1,620 pamilya sa Barangay Sabang at anim pang ibang barangay sa bayan.

Kasama sa mga nabigyan ng ayuda ang pamilya ni Maria Teresa Elardo, na isa sa mga nawalan ng tahanan matapos itong tangayin ng mga alon noong kasagsagan ng Odette noong Disyembre.

Ang mga bangkang gamit sa pangingisda ng mister ni Elardo ay natangay rin ng alon. Iyon anila ang gamit nila sa tanging hanapbuhay.

"Pagbalik namin, nangunguha na lang kami ng yero para magkabahay," kuwento ni Elardo.

Ngayo'y namumulot ng mga kahoy sa tabing-dagat si Elardo para may maibenta.

Sa ulat ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ng Eastern Visayas, tinatayang P1.06 bilyon ang halaga ng pinsala ng Odette sa fishery sector ng rehiyon.

Sa kabuuan, nasa 33,265 pamilya na ang nahatiran ng tulong ng ABS-CBN Foundation sa Southern Leyte.

— Ulat ni Bernadette Sembrano, ABS-CBN News

