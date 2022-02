MAYNILA — Kasabay ng Valentine's Day ngayong Lunes, sinabayan naman ito ng "Black Hearts' Day" protest ng grupo ng mga health worker para sa patuloy na panawagan sa mas maayos na benepisyo.

LOOK: Health workers mount a "Black Hearts' Day Protest" in front of the DOH office in Manila to assert their rights, welfare, and protection amid the #COVID19 crisis | via @RayaCapulong pic.twitter.com/1vUzhALAds