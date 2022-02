Dangwa Flower Market sa Maynila noong Pebreor 11, 2022. Jonathan Cellona, ABS-CBN News

Mananatili sa Alert Level 2 ang National Capital Region (NCR) hanggang katapusan ng Pebrero sa harap ng patuloy na pagbaba ng mga kaso ng COVID-19, sabi ngayong Lunes ng Malacañang.

Ayon kay Cabinet Secretary Karlo Nograles, Alert Level 2 pa rin ang capital region mula Pebrero 16 hanggang 28.

Parehong alert level din ang ipatutupad sa maraming lugar sa bansa.

Pitong lugar naman ang isasailalim sa Alert Level 3 hanggang Pebrero 28, kabilang ang Iloilo City, Iloilo province, Guimaras, Zamboanga city, Davao de Oro, Davao Occidental, at South Cotabato.

Para kay infectious disease specialist Dr. Rontgene Solante, magandang pagkakataon ang panibagong 2 linggo ng Alert Level 2 para makapaghanda sakaling lumuwag sa Alert Level 1 sa Marso.

Pagkakataon din ito para mabakunahan ang mas maraming Pilipino.

"If we have Alert Level 1 by March 1 we are fully ready. We have less of the apprehensions of possibility of spikes because more people are vaccinated," ani Solante.

Para naman kay Metropolitan Manila Development Authority officer-in-charge Romando Artes, mainam na ring manatili pa ang Alert Level 2 nang 2 linggo kasabay ng pag-arangkada ng campaign rallies ng mga tumatakbo sa halalan.

"We have seen a lot of candidates holding political activities such as motorcades and caravans. Hence, we do not want a COVID-19 super-spreader event," ani Artes.

Sa kabila naman ng pagbuti ng sitwasyon ng bansa, hindi pa rin lubusang masasabi kung matatapos na ang pandemya nayong 2022.

"Wala akong crystal ball para sabihin na walang nang darating na variants. Tayo ay nakikipag-ugnayan sa [World Health Organization]... para malaman kung mayroon bang nagbabadyang variant of concern," ani Health Secretary Francsico Duque III.

Ngayong Lunes, naitala ng Pilipinas ang 2,730 bagong kaso ng COVID-19, ang pinakamababang daily tally ngayong 2022.

Dahil dito, umakyat sa 3,639,942 ang kabuuang bilang ng mga kaso, kung saan 76,609 ang may sakit pa rin.

— Ulat ni Raphael Bosano, ABS-CBN News