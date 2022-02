MAYNILA - Ang pinangambahan ng mga magulang na paningidnap sa kanilang 14-anyos na anak na babae ay pambibiktima pala ng “dugo-dugo” gang na tumangay sa aabot sa P10 milyong halaga ng kanilang pera at alahas.

Inaresto ng PNP Anti-Kidnapping Group ang isang 30-anyos na housewife na sangkot sa “dugo-dugo” scam na nambiktima sa 14-anyos na bata sa Quezon City.



Aminado siyang tinawagan ang bahay ng bata at inutusang kumuha ng nasa P10-milyong halaga ng pera at alahas mula sa bahay.

Mag-isa pang bumiyahe ang dalagita sa taxi mula sa bahay nila sa Quezon City papunta sa Monumento sa Caloocan noong Martes para makipagkita sa kawatan.

Ayon sa tatay, ito’y matapos makausap ng bata sa landline ang isang tumawag na babae na nagpakilalang abogado at sinabi sa kanyang naaksidente ang nanay ng bata at nangangailangan ng pera.

Nakunan ng CCTV ang pag-abot ng bata sa isang babae ng pulang bag na pinaglagyan ng P1.5 milyon na cash at mahigit P8 milyong halaga ng alahas.

Nakatulong sa pagtunton sa suspek ang CCTV footage ng pakikipagkita ng 14-anyos na biktima sa suspek sa Caloocan para iabot ang bag na naglaman ng pera at alahas.



Taga-Quezon City ang biktima at nag-taxi mag-isa para tagpuin ang suspek.



📸:PNP AKG pic.twitter.com/Ms4mFjIlMY — Anjo Bagaoisan (@anjo_bagaoisan) February 13, 2022

Kitang sa buong transaksyon at pagkatapos, may kausap ang bata sa cellphone.

Kuwento ng amang si “Peter”, nadiskubre ng mga magulang pag-uwi na wala ang dalagita sa bahay.

Nadatnan din nilang pinuwersang buksan gamit ng martilyo ang kuwarto na pinagtataguan ng kanilang kaha de yero.

Gabi na nang makauwi ang bata at sinabi sa mga magulang at pulis ang nangyari.

"Na-rattle ‘yong bata, continuous ang instructions nila, nagtatanong mayroon bang vault sa inyo, saan nakalagay alahas ng mommy mo, kailangan makuha mo para maibigay, maibayad doon sa naaksidenteng bata... First time, hindi ko rin naisip na mangyayari sa aking pamilya. Mayroon kaming mga instructions sa mga katulong, pero ‘yong sa mga bata ang hindi ko nagawa. Hindi ko na-expect na doon sa bata mangyayari iyon," kuwento niya.

Sa follow-up operation ng Philippine National Police Anti-Kidnapping Group - Luzon Field Unit na natulungan ng CCTV footage, naaresto noong Biyernes ang 30-anyos na housewife na si Roan Pagaran at kinakasama niyang lalaki sa Malabon.

Narekober din ang ilang mga relo at alahas sa kanya, pero walang nabawing pera.

Ayon sa suspek, unang beses lang niya sinubukan ang modus operandi

"Ito ‘yong mga old modus na kumikita pa rin until now, kasi as we’ve seen ang tina-target nila itong walang kamuwang-muwang and then itong kasambay na wala ring experience sa ganitong sistema...Dapat maging aware sila sa modus na ito. Explain natin, ipaalam natin sa kanila and what are the things to do kapag may tumawag na strangers," ayon kay Police Col. Frederick Obar ng PNP-AKG.

Sumailalim na sa inquest ang mag-live-in para sa kasong theft noong Sabado.

Pinaghahanap din ng pulis ang isa pa umano nilang kasabwat.

Ayon sa AKG, marami sa mga nabawing alahas ay hindi pag-aari ng pamilya ng biktima, kaya nananawagan sila sa iba pang nabiktima ng “dugo-dugo” na makipag-ugnayan sa kanila.

Maaaring i-contact ang AKG sa mga numerong ito: (02) 8537-4650, 0927-323-4894 at 0949-123-7466).