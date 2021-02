Lalaking nag-amok, arestado sa pagbibitbit ng baril sa Maynila

Kulong ang 23 anyos na TNVS rider matapos ireklamo ng mga residente sa San Andres Bukid, Maynila. Courtesy of Manila Police District Public Information Office

MAYNILA - Kulong ang 23 anyos na TNVS rider matapos ireklamo ng mga residente sa San Andres Bukid, Maynila.

Nag-amok at nagsisisigaw kasi ang lalaki sa Zobel Roxas Street at naghahamon pa ng suntukan sa mga dumadaan.

Dahil dayo lang doon ang lalaki, naalarma ang mga residente at ini-report siya sa Dagonoy PCP.

Nang sitahin, kinapkapan siya ng mga rumespondeng pulis at nakuha sa kanyang bag ang isang calibre 22 revolver na loaded ng bala.

Pero nang hanapan ng kaukulang dokumento, walang maipakita ang lalaki.

Ayon pa sa pulisya, nakainom ang lalaki.

Magkapatong na kasong alarm and scandal, at illegal possession of firearms and ammunition ang kanyang haharapin.

- Ulat ni Lady Vicencio, ABS-CBN News

Watch more in iWantTFC