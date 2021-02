Lalaki patay matapos tagain ng ex ng kinakasama

Patay ang isang lalaki sa Davao City matapos tagain ng dating nobyo ng kaniyang kinakasama. Retrato mula sa Buhangin police

Patay ang isang lalaki sa Davao City matapos tagain ng dating nobyo ng kaniyang kinakasama, sabi nitong Sabado ng pulisya.

Kinilala ng mga awtoridad ang biktima bilang si Vergillo Suicob, 38 anyos, na namatay sa insidente noong gabi ng Huwebes sa Barangay Buhangin.

Kuwento ng babaeng kinakasama ni Suicob, napansin niyang sinusundan siya ng kaniyang dating nobyo.

Nang makitang may kasama siyang ibang lalaki, sinugod umano sila at tinaga ng kaniyang ex ang biktima gamit ang 16-inch na bolo.

“Sinundo kasi siya ng kaniyang kasintahan, ‘yong babae. Pag-angkas niya sa motor, hinabol siya noong ex tapos tinaga,” ani Maj. Bernie Suaga, hepe ng Buhangin Police Station.

Nahuli naman ng mga pulis hapon ng Sabado ang suspek na si Fel Enilasan, 40 anyos.

Ayon kay Enilasan, hindi niya alam na may bago na pala ang kaniyang dating nobya kaya nagalit siya.

Nahaharap ang suspek sa kasong murder.

– Ulat ni Chrislen Bulosan