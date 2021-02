Gobernador, gusto umano i-quarantine pati mga empleyado ng gobyerno: DILG

MAYNILA — Isang gobernador ang pinadalhan ng Department of Interior and Local Government (DILG) ng show cause order dahil sa pagmamandato sa mga empleyado ng national government na sumailalim sa COVID-19 test at quarantine protocol.

Sa isang online media forum Linggo, sinabi ni DILG Undersecretary Epimaco Densing III na gusto ng naturang gobernador na ipa-quarantine pa ang mga Authorized Persons Outside Residence (APOR) ng gobyerno na papasok sa lalawigan.

Tumanggi nang magbigay ng detalye sa Densing kung saang rehiyon ang lalawigan o kailan ipinadala ang show cause order.

“Hindi puwede iyan kasi sa Omnibus Guidelines po natin, puwedeng gumalaw ang ating APOR basta patunayan niyang siya ay empleyado ng gobyerno, may travel order, at walang sintomas na pinapakita,” ani Densing.

“Napaka-importanteng maintindihan iyan ng ating mga local government officials.”

DILG USec. Epimaco Densing, pinadalhan ng show-cause order ang isang gobernador dahil sa pagmamandato na i-quarantine ang mga empleyado ng national government na gustong pumasok sa lalawigan. pic.twitter.com/JwqTqnFzt5 — Michael Joe Delizo (@michael_delizo) February 14, 2021

Nauna nang nagpasa ang Inter–Agency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases na resolusyon para sa “unimpeded travel” ng mga state worker na nasa official business para hindi umano maantala ang mga transaksyon ng gobyerno.

“Although resolution siya, sa ating Omnibus Guidelines, matagal na hong bawal talaga iyan. ‘Yung tinatawag natin Authorized Persons Outside Residence, hindi na talaga natin nire-require iyan na i-quarantine,” saad ni Densing.

Tiniyak din ni Densing na hindi naman iikot ang mga empleyado at opisyal ng gobyerno kung may sintomas ng sakit. Limitado rin anya ang travel order kung hanggang kailan lang sila puwede sa isang lugar.

“‘Wag natin pigilan ‘yung ating mga empleyado ng national government para gampanan ang kanilang trabaho,” aniya.

Samantala, ibinahagi ni Densing na pinagaa-aralan nang payagang papasukin sa mga lugar na may mababang klasipikasyon ng quarantine ang mga non-APOR individuals bilang bahagi ng pagpapaluwag ng restrictions para tumakbo ang ekonomiya.

