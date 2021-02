4 na lalaki huli sa Muntinlupa at Las Piñas; droga, sumpak nakuha sa mga suspek

Huli ang apat na lalaki na nakuhanan ng mga droga at sumpak sa magkahiwalay na insidente sa lungsod ng Muntinlupa at Las Piñas. Courtesy of the Southern Police District

MAYNILA - Huli ang apat na lalaki na nakuhanan ng mga droga at sumpak sa magkahiwalay na insidente sa lungsod ng Muntinlupa at Las Piñas.

Ayon sa Southern Police District, tatlo ang nahuli sa Barangay Alabang matapos magkasa ng buybust operation ang Muntinlupa Police Station Drug Enforcement Unit.

Nakakuha ng tip ang mga pulis ukol sa umano'y iligal na gawain ng mga drug suspek.

Inaresto agad ang tatlo matapos makabili ang police poseur buyer ng droga sa kanila.

Nasabat mula sa mga suspek ang higit dalawang gramo ng hinihinalang shabu na nagkakahalaga ang P15,640.00.

Samantala sa Las Piñas, sinita ng mga pulis ang isang lalaki dahil sa hindi pagsuot ng face mask sa Barangay Pamplona Tres.

Pero nang kapkapan siya, nadiskubreng may bitbit ang lalaki na sumpak o improvised handgun at may dalawang bala pa.

Agad inaresto ang 20 anyos na lalaki. Inaalam pa kung bakit may bitbit siyang sumpak at kung saan niya ito nakuha.

