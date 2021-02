3 sa 10 indibidwal lang sa Metro Manila ang payag magpabakuna: DILG

Nasa tatlo lang sa bawat 10 na tao sa Metro Manila ang payag magpabakuna kontra COVID-19, ayon sa Department of Interior and Local Government (DILG). Mark Demayo, ABS-CBN News

MAYNILA — Nasa tatlo lang sa bawat 10 indibidwal sa Metro Manila ang payag magpabakuna kontra COVID-19, ayon sa Department of Interior and Local Government (DILG).

Batay sa survey na ginawa ng mga lungsod sa National Capital Region (NCR), sinabi ni DILG Undersecretary Epimaco Densing III nitong Linggo na umaabot lang sa 20 porsyento hanggang 30 porsyento ng populasyon sa rehiyon ang pabor mabakunahan.

Lubhang mababa ang naturang bilang sa 80 porsyento ng populasyon sa NCR na target ng DILG para magkaroon ng herd immunity.

Wala namang pilitan bilang respeto sa karapatan ng mga tao, ani Densing, pero sisikapin pa rin umano ng pamahalaan sa kumbinsihin ang taumbayan sa pamamagitan ng mga information drive.

“Patuloy kaming umiikot, no? Umiikot kami sa Metro Manila, Calabarzon. Sa susunod na linggo, babiyahe rin po kami Mindanao, sa Davao City para ipaliwanag ho sa taong bayan ang importansya ng pagbabakuna,” aniya.

Wala pang kumpirmadong petsang ibinigay ang COVAX facility ng World Health Organization (WHO) kung kailan darating ang unang batch ng coronavirus disease (COVID-19) vaccines sa bansa mula Pfizer-BioNTech.

Ayon sa National Task Force Against COVID-19 at Department of Health, inaasahang darating ang inisyal na 117,000 doses ng Pfizer vaccines sa ikalawa o ikatlong linggo ng Pebrero.

"For example, Feb. 15, 'yun ang parang indicative date natin, pero hindi pa po ‘yun ang final date. Puwede pong mag-slide tayo ng third week. Marami pong requirements and paperworks na kelangan i-comply," ani vaccine czar Carlito Galvez Jr.

