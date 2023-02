MAYNILA — Nanawagan ng tulong ang nasa 300 pamilyang naapektuhan ng sunog sa Addition Hills, Mandaluyong City nitong Linggo.

Ayon sa City Social Welfare Office na nakabantay sa lugar, bagaman marami silang natatanggap na donasyon na pagkain, higit na kailangan ng mga nasunugan ang mga damit dahil walang naisalba ang karamihan.

Isa si Angelita Cabalona sa nasunugan. Sa evacuation center pansamantalang nakasilong ang 6 na miyembro ng kaniyang pamilya dahil wala silang ibang matutuluyan.

Nanawagan naman ang iba pang mga nasunugan katulad ni Jobelle Ricon ng gatas para sa mga sanggol at school supplies para sa pag-aaral ng mga estudyante. Anim na buwang buntis ang ginang at may 2 batang anak

"Pagtiisan po kasi wala kami magagawa, wala kami mapuntahan. Balak ko doon bumalik kaso kung payagan kami bumalik doon kasi sa gobyerno 'yun na lupa eh," ani Cabalona.

"Nanawagan po kami ng tulong ng mga damit at pagkain. Kasi wala po kaming naisalba sa mga gamit namin. Hindi po namin akalain ngayon pa mangyari. Pati po gamit sa pag-aaral ng mga anak namin at pagkain ng mga bata [nawala]," dagdag ni Ricon.

Wala nasaktan o nasawi sa sunog.

Bumabalik sa kanilang mga natupok na bahay ang ilang residente para mangalakal ng mga gamit na maaari pang maibenta.

