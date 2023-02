MAYNILA - Nasa 15 biktima ng diumano'y human trafficking ang nasagip ng mga awtoridad sa bayan ng Bongao, Tawi-Tawi.

Ayon sa AFP Western Mindanao Command nitong Lunes, kabilang sa mga nasagip ay tatlong batang babae.

Bago na-rescue ang mga biktima noong Peb. 9 at 10, nakasakay lahat sila sa dalawang water vessel at ibabiyahe sana sa mga bayan ng Papar at Semporna sa Sabah mula sa Bongao.

Ayon sa militar, sasamahan umano sila dapat ng dalawang indibidwal na kinilalang "Gina" at "Marvin".

Ang dalawa ang umano'y magpoproseso ng mga papeles ng mga biktima para makapagtrabaho ang mga ito sa isang poultry farm sa Papar na pagmamay-ari ng isang Wei Chang, at sa isang palm oil plantation sa Semporna na pagmamay-ari ng isang Kikil Binti Muhaddan.

Pero wala umanong naipakitang mga papeles ang mga biktima sa Bongao Port.

Dinala sa Municipal Social Work and Development Office sa Bongao ang mga biktima bago sila ipinadala sa Zamboanga City para sa counseling ng Department of Social Welfare and Development.

Nagbabala ang commander ng Wesmincom sa publiko sa mga modus operandi ng mga human trafficker.

“Let us all be vigilant and avoid illegal recruitment and human trafficking schemes. Do not be fooled by false promises of individuals who resort to evil works to earn a living," ani Lt. Gen. Roy Galido.

“Be reminded that we cannot travel abroad without appropriate documents and legal processes,” dagdag niya.